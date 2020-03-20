Переносить весенний призыв из-за коронавируса не станут

Его старт, как и положено, будет дан 1 апреля.

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Несколько дней назад распространилась информация, что в связи с пандемией, объявленной ВОЗ из-за распространения коронавируса, будет рассмотрен вопрос о переносе сроков весеннего призыва. После этого планировалось направить соответствующее обращение в Министерство обороны РФ. Сегодня глава ведомства Сергей Шойгу объявил — переноса сроков не будет. Призыв, как и полагается, стартует 1 апреля.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — сказал Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Сводки Роспотребнадзора гласят, что за сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 52 человека. Всего зараженных на сегодня 199 человек в 23 регионах страны. Обязательный 14-дневный карантин велим для всех, кто возвращается в Россию из-за границы, независимо от того, в какой стране туристы находились.