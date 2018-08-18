/ «Авангард» стал бронзовым призером Кубка Губернатора

Омская команда во второй раз всухую переиграла «Металлург».

В матче за третье место в Кубке Губернатора по хоккею победу одержал «Авангард». Игра завершилась с разгромным счетом 5:0.

Магнитогорскому «Металлургу», как и в прошлый раз, не удалось даже распечатать ворота омичей, несмотря на острые атаки. Зато «Авангард» забросил шайбу целых пять раз, тем самым став бронзовым призером соревнования. К финалу Кубка Губернатора команда Боба Хартли нашла свою тактику игры, и дважды успешно применила ее на «Сталеварах».

Главным событием дня остается финал Кубка Губернатора. За первое место будут бороться «Трактор» и «Салават Юлаев». Эти команды играли вчера, 17 августа, и тогда безоговорочная победа досталась уфимцам. Челябинские хоккеисты попробуют сегодня взять реванш. Следите за матчем на сайте «Онлайн ТВ».