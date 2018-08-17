/ Магнитогорский «Металлург» пропустил три шайбы от «Авангарда»

Команду Йозефа Яндача ждёт матч за третье место.

Завершился первый матч третьего игрового дня Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 3:0.

Первая шайба была заброшена на 10-й минуте первого периода, отличился бывший игрок магнитогорцев Никита Пивцакин. Следующей шайбы зрителям пришлось ждать до 48-й минуты матча, тогда Сергей Широков точным броском отправил шайбу за спину Артёму Загидулина. Последний гол в пустые ворота забил Илья Михеев.

По итогам игры «Авангард» заработал три очка. Всего в активе омичей 4 балла, и для того, чтобы сыграть в финале турнира, им необходима победа челябинского «Трактора» над «Салаватом Юлаевым» в вечернем матче сегодняшнего дня. «Сталеваров» же ожидает игра за третье место.

Напоминаем, прямую трансляцию матча «Трактор» — «Салават Юлаев» вы сможете посмотреть на сайте 1obl.tv.