Артемий Панарин попал в топ-10 главных спортивных лиц Нью-Йорка

«Хлебушек» расположился на 9 месте.

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в топ-10 главных спортивных лиц Нью-Йорка. Собственный рейтинг опубликовало издание The New York Post.



Первые три строчки в нём заняли бейсболисты. Это Аарон Джадж, Пит Алонсо и Джейкоб Дегром. Уроженец Коркино в рейтинге расположился на 9 месте. Журналисты издания отметили, что «Хлебушек» перенял первенство у многолетнего первого вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лунквиста.

«28-летний россиянин стал самым высокооплачиваемым крайним нападающим в лиге после того, как 1 июля покинул Коламбус, чтобы подписать семилетнюю сделку с „Рейнджерс“ на 81,5 миллионов долларов, и блестяще дебютировал на Бродвее, забив 32 гола и отдав 63 передачи и вступил в гонку за Харт Трофи», — пишет The New York Post.

Отметим, что Артемий Панарин стал единственным хоккеистом в данном списке. Сейчас уроженец Коркино занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги был остановлен из-за коронавируса. Точные сроки возобновления чемпионата на данный момент неизвестны. «Рейнджерс», за которых играет Артемий Панарин, ушли на вынужденный перерыв на 10-м месте в Восточной конференции.