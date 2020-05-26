Артемий Панарин рассказал, чем хочет заняться после окончания карьеры

Форвард признался, что планирует больше времени уделять семье.

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о том, чего хочет добиться в качестве игрока. Форвард отметил, что сейчас у «Рейнджеров» хороший состав, который позволяет бороться за Кубок Стэнли. Также коркинец не оставил мысли о победе на крупных турнирах со сборной России.



«У меня долгий контракт, команда у нас хорошая. В НХЛ шансы на завоевание Кубка Стэнли есть у всех. И чемпионат мира мечтаю выиграть, и Олимпиаду. Однако сейчас главное, чтобы все были здоровы и мир вернулся к прежней жизни. Это будет главная победа. А трофеи, если их заслужишь, никуда не денутся»,— приводит слова Артемия Панарина «Реальное время».

Рассказал Артемий Панарин и о том, чем хочет заняться после окончания карьеры хоккеиста. Как признался сам игрок, в жизни после хоккея он желает найти работу, которая позволит быть больше с семьёй.

«Сейчас большую часть года я нахожусь в разъездах. Станешь тренером — будет то же самое. А мне хочется пожить жизнью простого человека, а не профессионального спортсмена, день которого расписан по минутам»,— сказал Артемий Панарин.

Напомним, в марте этого года из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был поставлен на паузу. Сейчас руководство лиги активно обсуждает процесс возобновления игр. Самый популярный вариант — проведение плей-офф с 24 командами.