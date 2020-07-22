Артемий Панарин вошёл в тройку номинантов на приз самого ценного игрока сезона в НХЛ

Уроженец Коркино набрал 95 очков в 69 играх сезона.

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Уроженец Коркино Артемий Панарин может получить приз самого ценного игрока сезона в НХЛ. Россиянин был выдвинут лигой в качестве одного из трёх финалистов на «Харт Трофи» — именно этот приз вручается хоккеистам, которые были наиболее ценными для своих команд.



В тройку вместе с «Хлебушком» вошли ещё два нападающих. Это немец Леон Драйзатль и канадец Нэйтан Маккинон. Первый в 71-м матче сезона набрал 110 очков, на счету второго — 93 очка в 69 играх. Артемий Панарин также принимал участие в 69 играх и заработал 95 результативных баллов. Отметим, что эта же тройка игроков претендует и на «Тед Линдсей Аворд», этот приз НХЛ вручает лучшему игроку лиги по версии самих хоккеистов. Обладателей обоих трофеев назовут позже.

Сам Артемий Панарин отметил, что номинация на «Харт Трофи» стала для него неожиданностью. При этом «Хлебушек» подчеркнул, что для него признание игровых способностей является очень важным фактором.

«Я был крайне удивлен и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлен, что меня выдвинули и на эту, и на предыдущую номинацию. Но это больше хорошая новость для моих родных. Хорошая проблема — выбирать из таких трофеев. Но когда сами игроки тебя называют лучшим, это приятно», — цитирует Артемия Панарина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что россиянин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс» может стать первым за 28 лет хоккеистом из состава команды, который взял приз самого ценного игрока. Последним до Артемия Панарина в 1992 году был канадец Марк Мессье. Также, в случае победы уроженца Коркино обладателем «Харт Трофи» во второй раз подряд станет хоккеист из России. По итогам сезона 2018 — 2019 награда досталась форварду «Тампы Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову, который в 82 играх прошлого года набрал 128 очков и на 1 балл превзошёл рекорд результативности для российских хоккеистов, установленный Александром Могильным в сезоне 1992 — 1993.

Напомним, сейчас чемпионат НХЛ находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Возобновлени игр запланировано на 1 августа. Лига приняла решение остановить чемпионат и доиграть сезон в специально созданном формате в двух городах — Эдмонтоне и Торонто. Артемий Панарин и «Нью-Йорк Рейнджерс» примут участие в турнире.