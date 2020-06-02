Легендарный хоккеист восхитился игрой Артемия Панарина

Марк Мессье назвал «Суперзвездой» уроженца Коркино.

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Игрой уроженца Коркино Артемия Панарина за «Нью-Йорк Рейнджерс» восхитился шестикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан «синерубашечников» Марк Мессье. По словам прославленного экс-хоккеиста, сами «Рейнджеры» в этом году были интересной командой, а Артемий Панарин был одним из лидеров нью-йоркцев.



«Это очень интересная команда. Я уже очень давно не видел, чтобы кто-то играл, как Артемий Панарин. Так самоотверженно, с такой страстью, харизмой и талантом. Думая о великих хоккеистах, с которыми я играл, вспоминаю, что они делали всех вокруг себя лучше. Он делает лучше не только партнёров, но и всю команду, выводит её на иной уровень. А это признак настоящей суперзвезды»,— цитирует Марка Мессье официальный сайт НХЛ.

Сезон в НХЛ этого года был прерван из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе лига приняла решение остановить регулярный чемпионат и провести турнир из 24 команд, которые и определят обладателя Кубка Стэнли. «Рейнджерс» попали в этот список. Сам турнир будет пройдёт в двух городах, однако какие это города, как и дата начала проведения турнира на сегодняшний день неизвестно.

В текущем сезоне Артемий Панарин провёл за «Рейнджерс» 69 игр, за которые заработал 95 очков при показателе полезности «+36». Всего за карьеру в НХЛ в активе «Хлебушка» 415 заработанных баллов в 391 игре.