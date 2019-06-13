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/ Артемий Панарин: «Детям нужно давать больше свободы, не надо готовить их к войне»

Артемий Панарин: «Детям нужно давать больше свободы, не надо готовить их к войне»

Нападающий обратился к родителям молодых спортсменов.
сегодня в 11:03
  |  Спорт

Форвард Артемий Панарин написал обращение к родителям молодых хоккеистов. Игрок, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», раскритиковал поведение некоторых взрослых, отметив, что на детских играх они начинают ругаться и мешают работать тренерам. Артемий Панарин призвал родителей молодых хоккеистов давать своим детям больше свободы.

Не надо готовить их к войне. Они должны получать удовольствие от жизни, наслаждаться детством. Если человеку дано и в нем проснется желание, то он сам всего добьется. Не нужно насильно заставлять ребенка делать то, что он, может быть, не хочет. Тем более, когда вы начинаете кричать на стадионе — это только мешает и зашугивает его. И тренеры не могут нормально работать. Им, наверное, надо закрывать тренировки. Не знаю, как они выходят из этой ситуации. Может, какие-то родители посмотрят это и поймут, что не надо так делать. Нужно получать удовольствие, а от этого один негатив. Даже на меня давление увеличивается с каждым годом. А дети еще и бесплатно играют, так что не стоит этого делать. — написал Артемий Панарин на своей странице в «Инстаграме».

Подверг критике Артемий Панарин тех, кто отдает детей в спорт с расчетом на хорошую карьеру. По мнению форварда, такие родители «к детям, как к инвестиции в старости».

Делают из них робота, отдавая на хоккей с прицелом на будущее. Он будет помогать, а я буду разъезжать на самых дорогих машинах. Нет, наверное, если человек захочет вам помочь, то сам поможет. Не нужно просто использовать его, как инвестицию. Нужно просто помочь научиться играть в хоккей и просто получать удовольствие от жизни. У каждого своя жизнь. Если хорошо воспитать человека и быть нормальным родителем, то не надо будет просить, он сам поможет. — рассказал Артемий Панарин.

Подписчики «Хлебушка» в «Инстаграме», а также любители спорта поддержали слова хоккеиста. В частности, некоторые из них упомянули, что такая ситуация характерна не только для спорта, но и для творческих сфер, где некоторые родители реализуют собственные амбиции через детей.

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