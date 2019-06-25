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/ Артемий Панарин встретится с представителями трех клубов на этой неделе

Артемий Панарин встретится с представителями трех клубов на этой неделе

Форвард рассматривает варианты для продолжения карьеры.
сегодня в 15:20
  |  Хоккей

Уроженец Коркино Артемий Панарин рассматривает несколько вариантов для продолжения карьеры. По словам журналиста Дэвида Паньотты, «Хлебушек» встретится с представителями «Рейнджерс» и «Айлендерс» из Нью-Йорка, а также «Чикаго Блэкхокс». До этого сообщалось, что Артемий Панарин проведет переговоры с представителями «Флориды Пантерз» на этой неделе.

После встречи с «Флоридой» Панарин отправится в Нью-Йорк. Ожидается, что он встретится с «Рейнджерс» и «Айлендерс»."Блэкхокс" должны позвонить или встретиться с ним на этой неделе. — пишет Дэвид Паньотта.

Уже 1 июля Артемий Панарин станет неограниченно свободным агентом. На данный момент сам хоккеист никак не высказывался о своем будущем. По словам инсайдера Брайана Хеджера, южноуральский форвард может рассчитывать на контракт с окладом в 10,5−11 миллионов долларов в год.

Напомним, что Артемий Панарин начинал свою заокеанскую карьеру именно в «Чикаго», где провел два сезона. В прошедшем сезоне на счету Артемия Панарина 87 очков в 79 играх.

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