/ Генменеджер «Флориды» рассказал о переговорах с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон высказался о переговорах с российскими хоккеистами, вратарем Сергеем Бобровским и форвардом Артемием Панариным. По словам функционера, «Пантеры» представили игрокам свои соображения по поводу развития команды, а также рассказали о задачах клуба.
Думаю, им понравилось. Мы предлагаем им будущее, представляем замечательную молодую и талантливую команду. Мы уверены, что с ними наша команда станет лучше. Эти хоккеисты позволят нам решить сразу несколько задач. Но мы готовы пойти и другим путем. Мы сделаем все, чтобы усилить состав и дать Джоэлю Кенневиллю игроков, с которыми он приведет нас к земле обетованной. — сказал Дэйл Тэллон.
Уже завтра, 1 июля, Артемий Панарин и Сергей Бобровский могут выйти на рынок свободных агентов НХЛ. По словам генерального менеджера «Флориды», на месте игроков он изучил бы все поступающие предложения.
В их распоряжении 31 вариант. На месте свободного агента я бы изучил все возможности. Такой шанс бывает раз в жизни. Не могу их упрекнуть в этом. Тот факт, что они дали нам шанс встретиться, характеризует их с самой лучшей стороны. У многих клубов таких возможностей нет. — отметил Дэйл Тэллон.
Напомним, будущее место работы двух российских игроков является одной из главных интриг межсезонья НХЛ. По информации спортивных СМИ, Артемий Панарин и Сергей Бобровский могут также провести переговоры с нью-йоркскими «Рейнджерс» и «Айлендерс». Кроме того, на возвращение «Хлебушка» рассчитывают и в «Чикаго», где Артемий Панарин начинал карьеру в НХЛ.