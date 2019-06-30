/ Генменеджер «Флориды» рассказал о переговорах с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским

Россияне могут выйти на рынок свободных агентов уже 1 июля.

Думаю, им понравилось. Мы предлагаем им будущее, представляем замечательную молодую и талантливую команду. Мы уверены, что с ними наша команда станет лучше. Эти хоккеисты позволят нам решить сразу несколько задач. Но мы готовы пойти и другим путем. Мы сделаем все, чтобы усилить состав и дать Джоэлю Кенневиллю игроков, с которыми он приведет нас к земле обетованной.

— сказал Дэйл Тэллон.

В их распоряжении 31 вариант. На месте свободного агента я бы изучил все возможности. Такой шанс бывает раз в жизни. Не могу их упрекнуть в этом. Тот факт, что они дали нам шанс встретиться, характеризует их с самой лучшей стороны. У многих клубов таких возможностей нет.

— отметил Дэйл Тэллон.

нью-йоркскими

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон высказался о переговорах с российскими хоккеистами, вратарем Сергеем Бобровским и форвардом Артемием Панариным. По словам функционера, «Пантеры» представили игрокам свои соображения по поводу развития команды, а также рассказали о задачах клуба.Уже завтра, 1 июля, Артемий Панарин и Сергей Бобровский могут выйти на рынок свободных агентов НХЛ. По словам генерального менеджера «Флориды», на месте игроков он изучил бы все поступающие предложения.Напомним, будущее место работы двух российских игроков является одной из главных интриг межсезонья НХЛ. По информации спортивных СМИ, Артемий Панарин и Сергей Бобровский могут также провести переговоры с«Рейнджерс» и «Айлендерс». Кроме того, на возвращение «Хлебушка» рассчитывают и в «Чикаго», где Артемий Панарин начинал карьеру в НХЛ.