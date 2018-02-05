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Вместительная ледовая арена открылась в Южноуральске

Спортивная площадка стала подарком к 55-летию города.
сегодня в 11:35
  |  Спорт

Накануне в Южноуральске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащенный хоккейной коробкой с искусственным льдом. «Южный Урал» стал подарком к 55-летию города. Общая площадь комплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров, на первом этаже расположено ледовое поле с раздевалками для команд и места для зрителей, на втором — тренажерный зал и зал хореографии.

Уверен, ледовая арена станет любимым местом семейного отдыха для всех жителей города. Это то, о чем в Южноуральске мечтали многие годы. — заявил на открытии губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Арена «Южный Урал» открыта ежедневно с 8 до 23 часов. Уже утвержден график ее загрузки. Арена рассчитана на массовые катания, детские соревнования и игры команд Ночной хоккейной Лиги.

Напомним, строительство спортивной площадки было заморожено до 2015 года. Возведение ледовой арены продолжилось после соответствующего решения главы региона.

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