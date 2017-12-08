/ «Трактор» стал третьим в КХЛ по заполняемости арены

Домашние игры «черно-белых» собирают в среднем 6909 болельщиков.

Спортивное издание «Чемпионат» вычислило среднюю посещаемость домашних матчей КХЛ. «Трактор» по этому показателю попал в тройку лучших — каждая встреча «черно-белых» в Челябинске собирает в среднем 6909 болельщиков. При вместимости арены имени Валерия Константиновича Белоусова в 7500 человек, это 92,12%.

«Трактор» по этому показателю уступает лишь СКА из Санкт-Петербурга и новосибирской «Сибири», стадионы которых заполняются на 96,15 и 95 процентов соответственно. «Черно-белые» опережают соседей по Уралу — «Автомобилист» и «Металлург». У свердловчан в среднем на матч приходят 4574 человека, что отражается в 82,12% заполняемости. Магнитогорцы демонстрируют 86,89% заполняемости при средней посещаемости 6694 человека. — передает отдел информации и PR ХК «Трактор».

Отметим, если учитывать абсолютные показатели, посещаемость хоккея в Челябинске уступает Ярославлю и Минску.