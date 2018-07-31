/ В Челябинске началось строительство центра по шорт-треку

Комплекс не уступит ведущим российским школам конькобежцев.

Южноуральской школе шорт-трекистов помогут остаться одной из лучших в стране. Скоро в Челябинске появится центр для занятий конькобежцев. Таким образом решится проблема с нехваткой льда для занятий шорт-треком и фигурным катанием, ведь у каждых будет свое место для занятий.

Комплекс предусматривает несколько площадок с ледовым покрытием, в том числе для выступлений, большой зал для общей подготовки спортсменов, гостиница. Расположить его хотят недалеко от стадиона «Центральный» и «Уральской молнии», и легкоатлетического манежа «УралГУФК», создав таким образом спортивный центр Челябинска в лесопарковой зоне.

Министерством спорта России было принято решение включить проект регионального центра по шорт-треку в федеральную программу на 2016−2020-й годы. Этот олимпийский вид спорта в Челябинске активно развивается последние восемь лет, у южноуральских спортсменов есть положительные результаты. Это будет совместный проект министерства спорта России и региональных властей. Уверен, в новом комплексе мы сможем воспитать много чемпионов. — прокомментировал это решение губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Региональный центр по шорт-треку должен начать работу уже в 2019 году. На строительство выделили 240 миллионов областных денег и 160 миллионов — федеральных.

Власти области уверены, что центр шорт-трека и «Уральская молния» вместе создадут ледовый комплекс, способный посоревноваться в функциональности с «Адлер-Ареной» Сочи и ледовым дворцом «Крылатское» в Москве.

Центр по шорт-треку проходит по федеральным областным программам. Начать строительство планировали 20 июля, но в силу ряда моментов, не зависящих от Минспорта, был перенесен срок начала строительства и выдачи разрешения на работы на 2 половину августа. Мы опаздываем. Но задача стоит к 31 декабря 2019 года объект запустить. — рассказал сайту «Первый областной» региональный министр спорта Леонид Одер.

Напомним, что в Челябинске также хотят построить центр для тренировок керлингистов. Идея вынашивается больше 5 лет. За основу для центра взяли проект, подготовленный для здания конькобежцев.