/ Челябинец Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука

В финале был обыгран итальянец Сержио Пани.

На завершившимся в польском Легнице чемпионате Европы по стрельбе из лука золотую медаль завоевал уроженец Челябинска Антон Булаев. В финале россиянин переиграл итальянца Сержио Пани со счетом 147:145. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Федерико Паньоли. Всего на этом турнире российские лучники получили три награды.

Уже в стартовом круге стало ясно, что Антон находится в прекрасной форме и будет одним из претендентов на медали. В финальном раунде Антон нисколько не снизил своих результатов. Уверенно побеждая в каждом матче, россиянин дошел до финала, где одержал волевую победу над многоопытным итальянцем Сержио Пани. Стоит отметить, что конкуренция в блочном дивизионе на Чемпионата Европы была, действительно, чрезвычайно высокой, ведь в соревнованиях участвовали столь именитые и высококлассные стрелки, как Майк Шлоссер, Стефан Хансен, все тот же Сержио Пани и многие другие. — говорится в заявлении Федерации стрельбы из лука России.

Кроме Антона Булаева «золото» завоевала мужская команда по стрельбе из классического лука. В финале наши спортсмены переиграли сборную Италии со счетом 5:4. Бронзовая медаль досталась микс-команде. В матче за третье место была обыграна сборная Турции.