Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.04 -0.04 79.5 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинец Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука

Челябинец Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука

В финале был обыгран итальянец Сержио Пани.
сегодня в 10:46
  |  Спорт

На завершившимся в польском Легнице чемпионате Европы по стрельбе из лука золотую медаль завоевал уроженец Челябинска Антон Булаев. В финале россиянин переиграл итальянца Сержио Пани со счетом 147:145. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Федерико Паньоли. Всего на этом турнире российские лучники получили три награды.

Уже в стартовом круге стало ясно, что Антон находится в прекрасной форме и будет одним из претендентов на медали. В финальном раунде Антон нисколько не снизил своих результатов. Уверенно побеждая в каждом матче, россиянин дошел до финала, где одержал волевую победу над многоопытным итальянцем Сержио Пани. Стоит отметить, что конкуренция в блочном дивизионе на Чемпионата Европы была, действительно, чрезвычайно высокой, ведь в соревнованиях участвовали столь именитые и высококлассные стрелки, как Майк Шлоссер, Стефан Хансен, все тот же Сержио Пани и многие другие. — говорится в заявлении Федерации стрельбы из лука России.

Кроме Антона Булаева «золото» завоевала мужская команда по стрельбе из классического лука. В финале наши спортсмены переиграли сборную Италии со счетом 5:4. Бронзовая медаль досталась микс-команде. В матче за третье место была обыграна сборная Турции.

Спорт
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
12.08.2018
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
Спорт
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
11.08.2018
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
Общество
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
06.08.2018
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
Спорт
Студент из Челябинска одолел итальянских спортсменов в стрельбе из лука
30.05.2018
Студент из Челябинска одолел итальянских спортсменов в стрельбе из лука
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Герман Титов: «Индивидуальные ошибки повлияли на результат»
сегодня в 13:06
Герман Титов: «Индивидуальные ошибки повлияли на результат»
Общество
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
сегодня в 13:02
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
Хоккей
Защитник Крис Ли не сдержал эмоций во время включения в Зал славы «Металлурга»
сегодня в 12:08
Защитник Крис Ли не сдержал эмоций во время включения в Зал славы «Металлурга»
Происшествия
Коровы и куры погибли на пожаре в Саткинском районе
сегодня в 11:25
Коровы и куры погибли на пожаре в Саткинском районе
Спорт
Челябинец Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука
сегодня в 10:46
Челябинец Антон Булаев стал чемпионом Европы по стрельбе из лука
Общество
Евгений Тефтелев: «Когда придет время уходить, замену найти будет просто»
сегодня в 10:30
Евгений Тефтелев: «Когда придет время уходить, замену найти будет просто»
Хоккей
«Металлург» начал сезон с победы над братиславским «Слованом»
сегодня в 08:42
«Металлург» начал сезон с победы над братиславским «Слованом»
Культура
«Поиск» Тимура Бекмамбетова представят в Челябинске раньше российской премьеры
сегодня в 07:30
«Поиск» Тимура Бекмамбетова представят в Челябинске раньше российской премьеры
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6