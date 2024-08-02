Анастасия Кутузова возглавила спортивную дирекцию клуба «Челбаскет»

Занимавший эту должность Максим Перцев назначен советником региональной федерации баскетбола

Серьезные кадровые изменения произошли в баскетбольном клубе «Челбаскет». Спортивную дирекцию челябинской команды возглавила Анастасия Кутузова. На этой должности она сменила Максима Перцева, которому предложили стать советником Федерации баскетбола Челябинской области, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Анастасия Кутузова до недавних пор являлась начальником команды «Челбаскет». При этом на руководящую должность в системе Федерации баскетбола Челябинской области она была приглашена в июле прошлого года, став начальником женской команды «Славянка». Успешно проявив себя в этой должности, она затем получила повышение и вошла в руководящий штаб мужской команды «Челбаскет».

«Мы придерживаемся тактики воспитания кадров. Всегда важно давать шанс молодым и амбициозным работникам, которые искренне горят своим делом. Анастасия доказала свой профессионализм и компетентность в спортивном менеджменте», — так прокомментировал новое назначение Анастасии Кутузовой президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Отметим, что новый спортивный директор челябинского клуба является воспитанником вологодской школы баскетбола. Сама в прошлом игрок, она по завершении карьеры пробовала свои силы в качестве спортивного менеджера в Вологде, а также совмещала работу в спортшколе и баскетбольного рефери.

Что касается Максима Перцева, то ему предложили должность советника президента Федерации баскетбола Челябинской области. В штабе клуба высоко оценили его вклад в развитие баскетбола на Южном Урале и профессиональных команд «Динамо» и «Челбаскет». Чем теперь будет заниматься специалист и за какой спектр работы он будет отвечать — остается только догадываться.

Очевидно, что Максим Перцев не будет отвечать за принятие стратегически важных решений в «Челбаскете» и сосредоточится на развитии массового и детско-юношеского баскетбола в регионе. По поводу своей дальнейшей работы в системе челябинского баскетбола Максим Перцев в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» от комментария вежливо отказался, пожелав Анастасии «успехов в нелегкой работе».

«Мы ценим опыт Максима Валерьевича, но прошлый сезон показал, что для развития нам нужны новые решения. Считаем, что сейчас он эффективнее справится с консультированием по вопросам развития игроков и привлечения еще большего количества ребят в спортивные секции по баскетболу», — добавил Николай Сандаков.

Напомним, что баскетбольный клуб «Челбаскет» сегодня, 1 августа, начинает подготовку к старту нового сезона. Команда практически в полном составе накануне провела медосмотр и планирует провести первую открытую тренировку для СМИ.