«Меньше жира, больше мышц» — репортаж с первой тренировки обновленного клуба «Челбаскет»

Челябинская команда под руководством Михаила Терехова начала подготовку к старту нового сезона

Клуб «Челбаскет» в баскетбольной Суперлиге должен приятно удивить. Такое общее мнение выразили игроки челябинской команды после первой совместной тренировки. За ее ходом внимательно наблюдал корреспондент ИА «Первое областное». Центровой Иван Нелюбов рассуждал о сходстве с Дольфом Лундгреном, белорусу Вадиму Третьяку не хватало тезки-земляка Стубеды, Александр Лавников откровенничал по поводу лишнего веса после отпуска, а Андрей Семенов с гордостью вспоминал о суперсезоне и его 48% попадания «трешек» в столичной «Руне».

На первой открытой тренировке обновленный «Челбаскет» был представлен практически в боевом составе. В занятии приняли участие 12 игроков. Не хватало только Вадима Стубеды и Руслана Туманова. По словам главного тренера команды Михаила Терехова, они присоединятся к коллективу в ближайшее время, им нужно решить кое-какие семейные бытовые дела.

Новый наставник «Челбаскета» произвел приятное впечатление. Специалист громким и хорошо поставленным голосом четко руководил тренировочным процессом. А еще перед тем, как начать занятие, о чем-то живо беседовал со своими помощниками. «Он как персик!» — сочно выразился Михаил Терехов и сопроводил это выразительным жестом — руки поднес ко рту и звучно чмокнул губами.

Остается только догадываться, что имел в виду хедкоуч «Челбаскета». Выяснить у него самого это не удалось. Михаил Терехов, улыбнувшись, ушел от ответа. Наверное, это не для печати. По всей видимости, он был в тот момент еще мыслями в Грузии, где накануне проводил летний отпуск с семьей, и тамошние персики на него произвели большое впечатление. Кстати, вы знали, что у него грузинские корни и крутой эмоциональный нрав? Но об этом чуть позже.

А началась тренировка с приятного события. Собрав ребят в центре площадки, Михаил Терехов произнес трогательную речь и поздравил спортивного директора «Челбаскета» Анастасию Кутузову с днем рождения.

«Дорогая вы наша Анастасия Владимировна! Спасибо вам за то, что помогли поставить клуб „Челбаскет“ на правильный и нужный курс развития. Вместе с вами мы теперь будем двигаться только вперед. Без остановок и ни шагу назад!» — обратился он к имениннице.

Любопытно, что вручать цветы Анастасии Кутузовой главный тренер не стал, а распорядился, чтобы это сделал Иван Нелюбов. Оказывается, что в «Челбаскете» уже распределили роли и этот игрок станет в команде капитаном. Его ассистентами назначены Андрей Топтунов и Андрей Семенов.

Тренировка ребят длилась около полутора часов. Большую часть этого времени игроки, разбившись на две группы, отрабатывали технические элементы. В первой были представлены 4—5-е номера команды. Условно их можно назвать «тяжелыми» игроками, с ними занимался помощник главного тренера Алексей Нуждин. С остальными ребятами, «легкими» по весу баскетболистами (1—3-и номера), тесно взаимодействовал сам наставник «Челбаскета».

«Драго! На выход!» — скомандовал Терехов, давая понять, что Ивану Нелюбову пора отправляться на интервью с журналистами. Уже в разговоре с игроком выяснилось, что такое прозвище капитан «Челбаскета» получил, еще выступая за прибалтийские команды. Партнеры по команде нашли в нем сходство с известным героем голливудского фильма, которого сыграл актер Дольф Лундгрен.

«Да, русский мужик Иван Драго в фильме представлен как отрицательный герой. Но вы заблуждаетесь, называя меня добряком. Это только кажется, что я тихий и спокойный. На площадке меня лучше не злить. Завожусь с пол-оборота», — пригрозил Иван Нелюбов.

По всей видимости, не стоит искушать судьбу и злить главного тренера «Челбаскета». Сегодня на тренировке он свой нрав не проявлял и был душкой. Однако знающие люди и эксперты говорят, что во время матчей и на тренировках он может быть очень импульсивным. Вполне может дать фору главному тренеру приморского «Динамо» Эдуарду Сандлеру и отобрать у него титул самого эмоционального наставника Суперлиги.

«Знаете, я таких себе задач не ставлю. Моя цель — вести команду к победам и показывать с ней хорошую игру. И буду рад, если ребята не будут давать мне повода вести себя эмоционально во время матчей», — объяснил Михаил Терехов автору строк.

Главный тренер «Челбаскета» приятно удивил еще и тем, что не растерял своих игровых качеств. Он здорово обращался с мячом, своим примером показывал игрокам, как надо действовать в том или ином эпизоде. Дриблинг, техника, бросок — все это у него на высоком уровне. Ему 37 лет — вполне себе нормальный возраст для того, чтобы выйти на площадку и помочь команде, если это потребуется.

Впрочем, будем надеяться, вступать в бой хедкоучу не придется. Тем более что в нынешнем составе «Челбаскета» есть кому играть и вести партнеров за собой. Может взять на себя роль лидера опытный 34-летний Андрей Семенов.

Хотя воспитанник питерского баскетбола, успевший поиграть за студенческие команды Северной Америки, как показалось, испытывал легкий дискомфорт на первой тренировке «Челбаскета»: вел себя скромно, озабоченно смотрел по сторонам и нервно теребил руками.

«Нет, волнения у меня нет. Я уже не мальчик, а большой дядя. Просто любопытно было наблюдать за ребятами со стороны. Вот подбирал мячики под кольцом, давал им возможность потренировать броски», — объяснил Андрей Семенов.

Кстати говоря, новобранец «Челбаскета» — игрок с хорошо поставленной и грамотной речью. И это хороший повод сделать с ним обстоятельное и большое интервью. Автору строк он много рассказал о том, как его сагитировал на переезд в Челябинск Михаил Терехов. А еще поразмышлял об отличиях в стиле игры европейских и американских команд. Но мне больше запомнились его слова о том, в какой роли он видит себя в челябинском клубе.

«Я играю третьего номера, функционал ограничен. Если коротко и просто: получить мяч у дуги, отдать передачу партнеру или точно бросить „трешку“. Бросок у меня неплохой. Самый лучший процент попадания дальних бросков в сезоне был у меня в „Руне“ — 48%. Но то была Суперлига-2. В более высокой лиге мне соперники так много и часто бросать уже не давали. И правильно делали», — пошутил Андрей Семенов.

Одним из топовых новичков «Челбаскета» в текущем межсезонье стал разыгрывающий Андрей Топтунов. Его подключали к играм основной команды «Зенит», пусть и не так часто. Зато у него есть титул чемпиона России, выигрывал с питерским клубом и Суперкубок страны. Баскетболист полагает, что принял правильное решение, перебравшись в Челябинск.

«С точки зрения имиджа и вывески — соглашусь, что сделал шаг назад. Но в Суперлиге у меня будет возможность получить игровую практику и опыт — это шаг вперед. Хотелось бы с „Челбаскетом“ вернуться в элиту российского баскетбола. Кроме того, в Суперлиге есть немало хороших ребят. Из игроков моего амплуа выделю Ивана Стребкова. Это очень сильный игрок с большим опытом игры на самом высоком уровне. Думаю, его переход в „Динамо“ из Владивостока — это главный трансфер межсезонья в Суперлиге», — считает Андрей Топтунов.

Добавит мощи и стати «Челбаскету» и Александр Лавников. Он перебрался в Челябинск как раз из Владивостока. Говорит, что это важно для него, потому что в плане логистики легче добираться на матчи чемпионата. Длительные перелеты его порядком утомили. А еще признался, что хорошо отдохнул этим летом, немного набрал лишнего веса. В ближайший месяц ему предстоит изрядно попотеть на тренировках, чтобы привести себя в боевые кондиции.

«Я в большей степени играю на позиции четвертого номера. А он должен быть мобильным, много бегать, обладать выносливостью. Поэтому нужно быть в хорошей физической форме. Над этим сейчас и буду усиленно работать. Хотя в теории могу сыграть и центрового, если это будет полезно для команды», — говорит Александр.

Говорят, что в каждой команде нужен хотя бы один рыжеволосый игрок. На удачу. Вроде как она благосклонна к таким ярким и заметным людям. В нынешнем «Челбаскете» таких игроков нет. Но Александр Лавников в интересах команды готов пойти на эксперимент.

«Покрасить волосы в рыжий цвет — это не проблема. Но не буду ли я комично выглядеть с такой шевелюрой? Делать этого не хочу, но если команда попросит, то почему бы и нет?» — отшутился Александр.

В заключение хотелось бы просто передать наш диалог с еще одним новобранцем «Челбаскета» — Вадимом Третьяком. Он белорус, пока не белоус, хотя может им стать, если не будет бриться в нужном месте. Он впервые будет выступать в российском клубе, адаптируется к Челябинску.

— Где ты забыл своего друга-тезку из Минска Вадима Стубеду?

— Он какие-то семейные дела решает, но скоро приедет в Челябинск.

— Тебе с ним проще было бы адаптироваться в новом коллективе?

— Конечно! Мы с ним с детства знакомы, играли в одних командах. Я не могу сказать, что тяжело вливаюсь в новый коллектив, но с Вадимом было бы сейчас комфортнее и веселее.

— Один белорус в команде — это хорошо, а два — лучше?

— Однозначно! Это даже не обсуждается.

— В БК «Минск» у вас было много белорусов, но что-то в Единой лиге ВТБ ваша команда много и часто проигрывала.

— Да, но там уровень соперников очень крутой. Тяжело было с ними бороться на равных.

— В «Челбаскете» будет не так?

— Уверен, что наша команда сможет показать хороший результат. И вообще рад присоединиться к «Челбаскету». В Суперлиге хороший уровень игры и здоровая конкуренция. Нацелен показать здесь хороший баскетбол и принести пользу команде.

— Можешь назвать самого известного белоруса по имени Вадим?

— А-а-ха-ха. Без комментариев. Даже не представляю, кто им может быть.

— Я думал, вы назовете комика Галыгина.

— Точно! Он крут!

— Сможете бросить ему вызов в плане популярности?

— Вряд ли! Но постараюсь, чтобы мое имя было на слуху у любителей баскетбола в Челябинске.





Наконец, еще одна важная деталь. Многие игроки «Челбаскета» признавались, что согласились на переезд в Челябинск после приглашения главного тренера Михаила Терехова. Они хотят работать с ним, а он с ребятами. И в этом отличительная особенность нынешней команды от предыдущей.

Главный тренер формировал состав (разумеется, в меру финансовых возможностей клуба), он же будет нести ответственность за результат. И уж точно не будет ситуации, когда кто-либо из штаба клуба будет просить тренера дать больше игрового времени на площадке тому или иному игроку.

Компетенций Михаила Терехова точно должно хватить для того, чтобы вывести «Челбаскет» в плей-офф. А там по возможности громко пошуметь и, может быть, даже завоевать медали.