Лыжница из Златоуста Алена Плечева завоевала серебро на Российско-Китайских играх — 2025

Она стала призером на дистанции 10 километров классическим ходом

Спортсменка из Златоуста Алена Плечева завоевала первую медаль для Челябинской области на Российско-Китайских зимних молодежных играх — 2025. Южноуральская лыжница показала второй результат на дистанции 10 километров классическим ходом. В этом виде программы весь пьедестал заняли российские спортсменки, сообщает результаты соревнований официальный сайт Игр.

Российско-Китайские игры — 2025 стартовали вчера, 9 января, в Южно-Сахалинске. В первый день программы разыграли два комплекта наград лыжники. Так, стали известны победители и призеры на дистанции 10 километров классическим ходом среди юниоров и юниорок.

Участникам было непросто из-за сложных погодных условий — мокрый снег и сильные порывы ветра, а также рыхлая трасса создали немало проблем спортсменам. В этих условиях смогла себя проявить лыжница из Златоуста Алена Плечева. Подопечная тренера Владимира Усанова показала второй результат, уступив лишь соотечественнице Анне Коряковой. Бронзовым призером стала еще одна россиянка — Руслана Дьякова.

Российско-Китайские зимние молодежные игры. Лыжные гонки. 10 км, классический стиль, юниорки:

1. Анна Корякова (Россия) — 35.08,4.

2. Алена Плечева (Россия) — 25.30,6.

3. Руслана Дьякова (Россия) — 35.41,6.





«Гонка прошла успешно для меня и для всей команды, но были очень сложные погодные условия. Ну и трасса здесь такая рабочая, непростая — нужно пахать и выкладываться на максимум. Рада тому, что сумела побороться и завоевать медаль», — рассказала Алена Плечева корреспонденту ИА «Первое областное».

Спортсменка также отметила высокую организацию соревнований, а также поддержку, которую оказывают участникам болельщики. Что касается соперниц, то российских юниорок Алена Плечева хорошо знает, с ними регулярно выступает на внутренних соревнованиях. А вот с китайскими лыжницами была не знакома, бежала с ними впервые.

Напомним, что РКИ-2025 проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января. В них принимают участие более 200 спортсменов из России и Китая. Среди них и пять представителей Челябинской области. Они выступают в трех видах спорта — лыжных гонках, шорт-треке и сноуборде.