На челябинском заводе «Конар» стартовал турнир по баскетболу 3×3

В первый день соревнований состязания прошли среди промышленных команд

«Мы пишем новую главу в организации соревнований, ничего подобного в Челябинске еще никогда не проводили. Для зрителей мы готовим много сюрпризов. Не сомневаюсь, что подобный формат турнира по достоинству оценят любители спорта. Мы хотим доказать, что баскетбол — это не только массовый, но и доступный вид спорта. Поэтому и выбрали необычную локацию для проведения мероприятия»,

— рассказал президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков.