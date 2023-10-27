В Челябинске стартовал уникальный турнир по баскетболу 3×3, игры которого проходят в необычной локации — на производственной площадке группы компании «Конар». Сегодня, 27 октября, состоялись турниры по фиджитал-баскетболу и «Трудовые резервы». Победителей и призеров состязаний наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».
Впервые в истории развития челябинского баскетбола игровой корт разместили на действующем производстве. За два дня соревнований на площадке сойдутся порядка 40 команд.
В первый день состязаний состоялся турнир «Трудовые резервы», в котором приняли участие 12 любительских команд промышленных предприятий, организаций и рабочих коллективов из Челябинской области. В матче за третье место победу в концовке вырвали спортсмены промышленной группы «Конар», хозяева победили «Трубодеталь» со счетом 21:19.
В финальном поединке состоялось южноуральское дерби между командами ММК и ЧТПЗ, где победу со счетом 15:6 забрал коллектив из Магнитогорска. В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и исполнительный директор АО «Конар» Тарас Крокос.
Параллельно проходили состязания среди любительских команд по фиджитал-баскетболу. Здесь участники сначала играли в виртуальную версию баскетбола на консоли PlayStation 5 до 15 очков, а затем продолжили сражаться в реальном баскетболе в формате 2×2 в течение 10 минут без ограничения в счете. В таком турнире выступили четыре команды, которые начали бороться за призовые места на стадии полуфиналов. Победу одержал челябинский коллектив ЧЕБУ, в котором выступали игроки системы «Челбаскета» Наум Чехлань и Иван Зубенко.
«Мы пишем новую главу в организации соревнований, ничего подобного в Челябинске еще никогда не проводили. Для зрителей мы готовим много сюрпризов. Не сомневаюсь, что подобный формат турнира по достоинству оценят любители спорта. Мы хотим доказать, что баскетбол — это не только массовый, но и доступный вид спорта. Поэтому и выбрали необычную локацию для проведения мероприятия», — рассказал президент региональной федерации баскетбола Николай Сандаков.
Однако все самое интересное еще впереди. Завтра, 28 октября, на площадке компании «Конар» состоится главное событие — Кубок Урала по баскетболу 3×3. В нем выступят одни из лучших российских баскетбольных команд 3×3, а также сильнейший в регионе клуб «Курчатов». Планируется также участие и двух других коллективов, принимавших участие в тандемах чемпионата России, — магнитогорского «Металлурга» и златоустовского «Уральца».
Добавим, что ранее в Челябинске завершился Кубок России по баскетболу 3×3, победителями которого стали московские команды «Руна» и МБА. В решающих матчах за трофей они победили Inanomo Gold и COP-Petersburg соответственно. В награждении чемпионов страны принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»; Федерация баскетбола Челябинской области.
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