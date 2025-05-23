Алексей Текслер поблагодарил ХК «Трактор» за сезон и яркие эмоции, которые подарили хоккеисты

Губернатор отметил: «мы будем отталкиваться от этого сезона и двигаться дальше к победам»

Сегодня, 23 мая, в первый день после приезда команды из Ярославля, губернатор пришел в ледовую арену «Трактор», где поблагодарил хоккеистов за серебряные медали в Кубке Гагарина. Глава региона отметил, что лучшей мотивацией делать все для нового финала в следующем сезоне являются люди, которые собирались на матчи в арене и фан-зоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хочу поблагодарить всех за яркий сезон, за непередаваемые эмоции, которые мы все испытали. За надежду, которая жила в каждом до финальной сирены последней игры. Был лозунг „Play in may“. Мы и наши болельщики наслаждались невероятным хоккеем до середины мая. Это незабываемо и все видели ваши глаза после финальной сирены. Мы переживаем все вместе, мы одна команда. Вся страна переживала и болела за „Трактор“»,— сказал Алексей Текслер.





Отдельные слова благодарности губернатор выразил тренерскому штабу.

«Для Бена это новая страна, новая лига — и сразу финал. Бен остается с нами и на следующий сезон. Желаю всем побед и нового финала»,— отметил губернатор.

Также Алексей Текслер отметить всю командную работу клуба и назвал систему лучшей в стране. В лице Ивана Савина отметил всех сотрудников клуба. Отдельные слова благодарности — спортивному блоку и генеральному менеджеру Алексею Волкову.