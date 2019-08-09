Алексей Текслер открыл новый хоккейный сезон в Челябинске

В торжественной речи глава региона отметил, что главная цель этого сезона – кубок.

В Челябинске сегодня, 9 августа, на грандиозном фестивале «Traktor open» глава региона открыл хоккейный сезон приветственным словом. От такой речи зарядились энергией все гости мероприятия.

«Я рад быть сегодня здесь с вами, быть частью команды, которую люблю с детства. Хоккей — это символ Южного Урала, „Трактор“ — это мощный бренд Челябинска. Поэтому и болельщики, и клуб достойны большего. Новое руководство хоккейного клуба ставит большие цели на сезон и на весь цикл, который мы начинаем с этого сезона, наша цель — это кубок. Мы сделаем все, чтобы этого добиться», — сказал Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер и генеральный директор хоккейного клуба Борис Видгоф представили болельщикам новичков команды и подарили фирменный футболки игрокам клуба.

Напомним, фестиваль «Traktor open», посвящен открытию нового хоккейного сезона. На территории площади перед ареной организованно множество тематических зон: спортивные, автомобильные, фудкорты, интеллектуальные и другие. Закончится фестиваль в 22:00 праздничным салютом.