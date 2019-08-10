Копейский завод «Пластмасс» празднует 80-летний юбилей

Поздравить сотрудников предприятия приехал Алексей Текслер.

Сегодня, 10 августа, в Копейске отмечает 80-летний юбилей завод «Пластмасс». Праздник прошел на стадионе «Химик». Перед началом торжественного мероприятия состоялся парад. Сотни сотрудников, а также ветераны завода прошли перед трибунами, на которых их приветствовали жители Южного Урала.

Поздравить копейских заводчан приехал глава Челябинской области Алексей Текслер, а также глава города Андрей Фалейчик.

«80 лет — тот юбилей, когда уже можно подводить серьезные итоги. Завод начал свою работу перед Отечественной войной и внес неоценимый вклад в дело общей победы над врагом. Я бы хотел поблагодарить ветеранов за значительный вклад в развитие предприятия, региона. А также за то, что передаете свой опыт молодежи, новому поколению заводчан», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что завод будет работать и развиваться, подчеркнув, что с руководством предприятия был обсужден план работы на ближайшие три года. Алексей Текслер поблагодарил сотрудников завода с юбилеем и пожелал успехов.

«История предприятия — это не одно поколение преданных своему делу людей. Хочется пожелать коллективу завода новых трудовых успехов, а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким», — поздравил заводчан Андрей Фалейчик.

Отметим, что «Пластмасс» трудится в составе оборонно-промышленного комплекса страны. На сегодняшний день предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции как военного, так и промышленного назначения.