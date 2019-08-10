Алексей Текслер дал старт Кубку губернатора Челябинской области

Традиционный предсезонный хоккейный турнир объявлен открытым.

Сегодня, 10 августа, на ледовой арене «Трактор» начался розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. В турнире участвуют 4 команды: челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь» и экспериментальная команда — Сборная Кубка губернатора Челябинской области, в которую вошли участники из всех трех команд соревнований.

Глава Челябинской области Алексей Текслер перед началом матча между «Трактором» и Сборной Кубка Губернатора Челябинской области произнес речь, которая дала старт турниру.

«Я рад приветствовать вас сегодня на традиционном турнире. Я уверен, что, несмотря на то, что «Куньлунь Ред Стар» к нам не приехали, эти соревнования будут интересными, запоминающимися. Я уверен, что созданной экспериментальной молодежной сборной этого турнира есть что доказывать, чтобы попасть в основной состав своих команд», — сказал Алексей Текслер.

Также глава региона пожелал всем командам удачи и поздравил южноуральцев с началом нового хоккейного сезона.

Напомним, что в турнире должны были участвовать ХК «Куньлунь Ред Стар» из Пекина, но из-за визовых проблем они не смогли прилететь в Россию.

Отметим, что сегодня днем, в 13:00, уже состоялся матч между «Металлургом» и «Северсталью». Он закончился со счетом 2:1 в пользу магнитогорцев.

Завтра, 11 августа, в 13:00 состоится матч между «Металлургом» и Сборной Кубка губернатора Челябинской области. А уже в 17:00 пройдет игра между челябинским «Трактором» и череповецкой «Северсталью».