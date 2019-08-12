Алексей Текслер лично сдаст нормы ГТО

Первый комплекс для сдачи ГТО на Южном Урале будет готов до конца августа.

Сегодня, 12 августа, глава региона Алексей Текслер с рабочим визитом прибыл в Сатку. Там он посетил строящийся спортивный стадион. Объект включает в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку и комплекс для подготовки и сдачи норм ГТО. На постройку данного комплекса в рамках реализации нацпроекта направили 6 миллионов 840 тысяч рублей.

«Саткинский район — центр спортивной жизни Челябинской области. В этом году мы на двух площадках возле общеобразовательных учреждений делаем стадионы, возле 40 и 14 школ. На площадке возле 40-ой школы в этом году поставили комплекс для сдачи норм ГТО. Всего за 4 года мы установим 24 подобных комплексов», — рассказал Леонид Одер, исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Челябинской области.

Алексей Текслер дал поручение Леониду Одеру организовать сдачу норм ГТО для правительства Челябинской области. Глава региона заявил, что лично примет участие, так как никогда не сдавал нормы ГТО и ему самому интересно проверить свои силы.

«Комплекс ГТО даёт возможность реализовать свои возможности, проверить себя. Благодаря этому стадиону можно подготовиться к сдаче норм ГТО и после успешно пройти все нормативы», — отметил Леонид Одер.

После изучения стройплощадки стадиона Алексей Текслер осмотрел и саму 40-ую школу: прошел по двору, заглянул внутрь. Глава региона сделал одно замечание — нужно отремонтировать крыльцо образовательного учреждения. В целом подготовкой школы к учебному году Алексей Текслер остался доволен.