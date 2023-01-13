В Усть-Катаве осенью откроют лыжероллерную трассу

Новый спортивный объект построят возле крытого хоккейного корта

К 31 октября этого года в Усть-Катаве появится лыжероллерная трасса. Она дополнит крытый хоккейный корт. Спортивный комплекс будет находиться на улице Автодорожной между пятым и шестым микрорайонами. Подрядчика определят во время аукциона, который проводит администрация городского округа. Начальная цена контракта составляет 67,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Итоги аукциона подведут 20 января. В срок с 1 мая по 31 октября подрядчику нужно будет обустроить лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 километра — уложить полотно, сделать горки. Кроме того, в задачи входят установка систем освещения и видеонаблюдения, ограждения, скамеек и урн, озеленение.

Спортивный комплекс, состоящий из крытого хоккейного корта и лыжероллерной трассы, в Усть-Катаве строят по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В августе 2021 года проект прошел госэкспертизу.

«У этого ФОКа есть история. Ко мне обратились жители Усть-Катава с вопросом о том, что необходим круглогодичный лед, в городе есть серьезные хоккейные традиции. Мною принято решение о начале строительства объекта»,— отмечал Алексей Текслер.

Лыжероллерная трасса будет проходить рядом с хоккейным кортом. В административном здании сделают раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения инвентаря.

Напомним, в конце декабря 2022 года в Челябинске возле Карпового пруда открылась лыжероллерная трасса протяженностью 2,5 километра. В ближайшие годы ее продлят, а рядом построят комплекс спортивных объектов: биатлонное стрельбище, трассу для сноуборда, спортивно‑игровую площадку. Появится там и памятная стела.