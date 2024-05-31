1 июня челябинскую телебашню украсят шарами и звездами

Подсветка будет работать полтора часа

1 июня на челябинской телебашне появятся воздушные шары, разноцветные звезды и силуэты детей на фоне Земли. Архитектурно-художественную подсветку включат в честь Дня защиты детей, сообщили в администрации города.



Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00.

«На медиафасаде отобразится надпись „1 июня — День защиты детей“, а грани украсят причудливые узоры и красочные переливы», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 1 июня в Челябинске состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В парке Пушкина запланированы открытый фестиваль песочных скульптур и фестиваль мороженого «Единорожок».