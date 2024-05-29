В челябинском Париже завершаются приготовления к Неделе высокой моды

Красивая история состоится 1 июня

Первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер пригласила жителей страны на Неделю моды в южноуральском Париже. Здесь, в Нагайбакском районе, 1 июня соберется цвет дизайнерской мысли региона.

Приготовления к показу сейчас завершаются: идет установка подиума, монтаж оборудования. Участники — в предвкушении. На подиуме можно будет увидеть оригинальные образы для женщин и мужчин от 14-ти брендов. Хедлайнером мероприятия станет дизайнер Ольга Малярова — финалистка проекта «Подиум», участница показов в Милане, Париже и Токио.

«Мы покажем, что высокая мода есть на Урале, в Челябинской области, есть в России. И никакие запреты, санкции и ограничения не в силах остановить дизайнерскую мысль. В Челябинской области более 60 дизайнеров, которые производят и продают свою одежду по всему миру. И я являюсь неким „послом доброй воли“ уральской моды и южноуральских брендов. И убеждена, что наши творцы модной одежды достойны самых высоких оценок», — написала Ирина Текслер в своем телеграм-канале.

Напомним, телеканал ОТВ будет вести из Парижа прямую трансляцию. Посмотреть эфир можно будет 1 июня в 19.30 на сайте 1obl. tv, в телеграм-канале «Смотри ОТВ». (https://t. me/odinoblTV), а также в соцсетях.

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