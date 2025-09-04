Александр Яковлев из Магнитогорска выступит на чемпионате мира по гребному спорту

Южноуральский спортсмен вошел в состав команды на главный старт сезона

Федерация гребного спорта России утвердила состав национальной команды на чемпионат мира — 2025, который пройдет с 21 по 28 сентября в Шанхае (Китай). В заявку попал и магнитогорский спортсмен Александр Яковлев. Ему предстоит выступить в экипаже байдарки-двойки со своим постоянным партнером Андреем Потапкиным из Липецкой области, сообщает Федерация гребного спорта России.

Списочный состав был утвержден по итогам чемпионата России, который являлся отборочным стартом на международный турнир. В заявку попали 10 спортсменов, среди них оказался и магнитогорец Александр Яковлев.

«Чемпионат мира — важная, но непростая история. У страны есть и географические, и климатические особенности, и часовой пояс значительно отличается от нашего. В среднем для акклиматизации необходимо около двух недель, поэтому наша команда отправилась в Китай заранее», — отметил президент Союза гребного спорта России Алексей Свирин.

Чемпионат мира — 2025 по гребле академической. Состав сборной России:

Двойка без рулевого: Марина Рубцова, Валентина Плаксина (W2-).

Двойка без рулевого: Роман Ломачев, Алексей Воробьев (M2-).

Двойка парная: Александр Яковлев, Андрей Потапкин (М2х).

Одиночка: Кира Ювченко (W1x).

Одиночка легкий вес: Мария Жовнер (LW1x).

Двойка смешанная: Анна Пискунова, Антон Воронов (PR3 Mix2x).

Запасной: Максим Жевлаченко.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Яковлев уже принимал участие в статусных международных соревнованиях. Так, на Кубке мира в Люцерне (Швейцария) магнитогорский спортсмен также выступил в экипаже байдарки-двойки с Андреем Потапкиным. Россияне выиграли финал В, заняв итоговое 7-е место.