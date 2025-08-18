Гребцы Челябинской области завоевали медали на первенстве России

На соревнованиях в Казани в их активе серебряная и две бронзовые награды

На озере Средний Кабан в Казани завершилось первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов не старше 19 лет. Эти состязания собрали почти 400 участников из 20 регионов страны. Три медали завоевали представители Челябинской области, в их активе серебро и две бронзы, сообщает региональный Минспорт.

Состязания в Казани продолжались в течение трех дней. Участники боролись за награды в олимпийских классах гонок. Отличились в столице Татарстана четыре южноуральских спортсмена.

Так, серебряным призером в заезде на байдарке на дистанции 5000 метров стал Матвей Степанов. Бронза на километровой дистанции досталась Арсению Качагину. Наконец, в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров третье место заняли Матвей Степанов и Глеб Куликов. Спортсмены тренируются под руководством Василия и Елены Рыбаковой, а также Ирины Хуснутдиновой.

По итогам первенства России победу в командном зачете одержали представители Санкт-Петербурга. На втором месте команда Москвы, замкнули тройку призеров гребцы из Ростовской области.