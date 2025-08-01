В Челябинске завершат модернизацию базы для гребного спорта

Спортивный комплекс на Шершнях приведут в порядок за счет частных инвестиций

В Челябинске приведут в порядок спортивно-тренировочную базу спортшколы по гребле на байдарках и каноэ. Для этого будут привлечены 40 миллионов рублей частных инвестиций. Об этом сообщил министр спорта Владимир Иванов после того, как встретился с бизнесменами и руководителем региональной федерации. Посетивший Южный Урал главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин отметил, что это позволит региону вернуть себе лидирующие позиции в стране в этом виде спорта, сообщает Минспорт Челябинской области.

«На развитие спортивной базы направят 40 миллионов рублей, что позволит создать современные условия для подготовки юных спортсменов, развития массового и корпоративного спорта. Эти средства выделяют представители бизнеса, они будут направлены на создание инфраструктуры школы — реконструкцию здания, закупку спортивного инвентаря и модернизацию дистанции», — сообщают в региональном Минспорте.

По словам министра Владимира Иванова, такой шаг позволит не только усилить подготовку спортсменов, но и сделать греблю более доступной для детей и подростков в регионе, а также даст возможность принимать статусные всероссийские турниры.

Согласен с ним и посетивший Челябинскую область главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Шамшурин. Он обсудил с южноуральскими специалистами перспективы развития этого вида спорта. Руководитель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Василий Рыбаков отметил, что в современных реалиях виду спорта необходимо оставаться в тренде.

«Инфраструктура тоже должна быть на уровне. Дом гребца, который мы хотим, чтобы был достроен, позволит одновременно заниматься сразу пяти группам тренеров одновременно. Потому что все детишки желают заниматься утром или вечером. В нынешних условиях у нас нет такой возможности», — отметил Василий Рыбаков.

Отметим, что в Челябинской области подготовлены несколько титулованных спортсменов по гребле на байдарках и каноэ. Наиболее успешным из них стал участник Олимпийских игр Антон Васильев. На протяжении многих лет он входил в состав национальной сборной, становился победителем и призером международных соревнований.