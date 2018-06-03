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/ Александр Шлеменко извинился перед фанатами за «нелепое» поражение

Александр Шлеменко извинился перед фанатами за «нелепое» поражение

Боец признался в переоценке своих сил.
сегодня в 16:39
  |  Спорт
Александр Шлеменко обратился к своим фанатам с просьбой простить его за поражение в главному бою шоу М-1. Свою исповедь бывший чемпион Bellator в среднем весе записал на видео и выложил в Инстаграм.

Спасибо за поддержку. Приношу свои извинения за то, что непрофессионально подошел к бою и проиграл. Со здоровьем все нормально, чувствую себя хорошо. К сожалению, не смог вас порадовать своей победой. Я знаю свои ошибки. К сожалению, сталкиваюсь с переоценкой своих сил, такое тоже бывает. Самое главное, во всей таких ситуациях не сломаться. Буду надеяться, что организация М-1 предоставит мне реванш, чтобы я исправил это нелепое поражение. – обращается спортсмен к фанатам.
Напомним, шоу М-1 проходило в Челябинске 1 июня. На ринге ледовой арены «Трактор» Александр Шлеменко встретился с Бруно Сильвой. Шлеменко много атаковал, однако его соперник к середине первого раунда начал действовать более активно. Сильва запер Александра в угол и нанес ему большое количество ударов в голову и корпус. Бразилец нокаутировал россиянина. Спустя несколько минут боя рефери остановил поединок.
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