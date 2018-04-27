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/ Чемпион Европы по боксу Эдуард Абзалимов просит помощи для трехлетней племянницы

Чемпион Европы по боксу Эдуард Абзалимов просит помощи для трехлетней племянницы

Ради этого челябинец отменил участие в соревнованиях и объявил сбор денег
сегодня в 15:30
  |  Общество

Трехлетняя Маша Мосунова уже перенесла шесть курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. У юной жительницы Миасса диагностировали нейробластому четвертой степени. Сейчас девочке нужно продолжить лечение за границей. Иммунотерапия поможет ей предотвратить развитие рака.

Онкологи говорят, что иммунотерапия — одна из передовых технологий, которая доказывают свою эффективность. Ребенку вводят антитела, в последующем при появлении раковых клеток они их атакуют. Это позволяет или выйти в долгосрочную ремиссию или вылечиться совсем. В испанской клинике доктор выслала рекомендацию, которая говорит, что она в нашем случае процедура является обязательной. — рассказала мама девочки Анастасия Мосунова.

Сложность в том, что терапию нужно провести в стодневный срок после трансплантации. У Маши Мосуновой он заканчивается пятого июня. Клиника выставила счет в 149 тысяч 575 евро — около 11,5 миллионов. На данный момент собрано 4,5 миллиона рублей.

В России дальше невозможно продолжить лечение. Но есть возможность пройти его за границей. Мы начали сами собирать средства, но на данный момент сумма не покрывает все расходы, которые еще увеличились из-за курса евро. — добавил заслуженный мастер спорта по боксу, дядя Маши Эдуард Абзалимов.

Банковские реквизиты для оказания добровольной материальной помощи:

Банк Сбербанк России: Абзалимов Олег Маратович

Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск

Кор/счет банка 30101810700000000602

БИК: 047501602

Счет получателя: 40817810072003249163

Номер карты Сбербанк : 4279 7200 1256 3382

Возможен перевод через Сбербанк-онлайн по номеру 89049770297 Олег Маратович А.

KIWI кошелек мамы: Мосунова Анастасия Сергеевна 8 908 585 4115

Pay Pai mosunova86@inbox.ru

Яндекс деньги:410016359704655

СМС на номер 3443 со словом МАША и любая сумма пожертвования

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