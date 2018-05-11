/ Журналист-боксер стал героем проекта «Суперстар» на телеканале ОТВ

Он рассказал о своей жизненной позиции и богатом опыте работы.

Известный журналист, боксер, президент федерации каратэ Челябинской области Владимир Филичкин стал героем проекта «Суперстар» на телеканале ОТВ. Зрителям расскажут о богатой событиями жизни главного редактора «Аргументов и фактов». Владимир Филичкин вспомнил о службе в МВД, оперативной группе захвата, показал свои спортивные навыки — для этого пришлось выйти на ринг против профессионала Константина Пономарева. А также поделился жизненной позицией.

Сейчас моя задача — как можно дольше и интереснее прожить свою жизнь. После 40 лет у нас многие мужчины не живут, а доживают. Они погасшие, любят выпивать спиртное. Выглядят слабыми, обрюзгшими. Мне это неинтересно. Мне нравится ощущать силы и легкость. Молодой организм — это здорово. — поделился с авторами проекта Владимир Филичкин.

Премьера новой серии проекта «Суперстар» состоится 12 мая в 10:30 на телеканале ОТВ. Также с программой можно будет ознакомиться на сайте «Первый областной».

В проекте «Суперстар» участвуют жители региона, уже вышедшие на пенсию, но не оставившие свои увлечения. Они прыгают с парашютом, катаются на лыжах, ездят на байках — показывают, что жизнь может быть интересной и яркой в любом возрасте.

Владимиру Филичкину 63 года. Его знают не только как журналиста, но и как боксера. Он является постоянным участником шоу «Боксерский клуб», где между собой дерутся непрофессионалы. В декабре 2014 года Филичкин бросил вызов Микки Рурку, и агент голливудской звезды ответил. Получилось даже подобие переговоров. Однако увидеть бой между суровым челябинским журналистом пенсионного возраста и брутальным голливудским мачо было не суждено. В том же году Владимир Филичкин стал победителем реалити-шоу «Я-чемпион» на телеканале ОТВ. 6 недель участников учили основам дзюдо. Ежедневные тренировки Филичкин выдержал с достоинством и добился звания чемпиона. Также в начале августа 2016 гоад Владимир Филичкин намеревался защитить корреспондента НТВ, которого в прямом эфире ударил дебошир. Вызвал драчливого прохожего на официальный бой. Но тот отказался от драки.