/ Изготовленную по индивидуальному эскизу коляску подарили паралимпийцу на Южном Урале

Спортсмен обратился за помощью в покупке дорогого оборудования к Президенту.

Сегодня серебряному призеру Паралимпиады в Сочи 2014 вручили активную инвалидную коляску. Оборудование для занятий спортом оказалось дорогостоящим, по распоряжению губернатора Челябинской области из областного бюджета выделено 375 тысяч рублей. До этого для приобретения коляски спортсмен обращался за помощью к Президенту России.



Коляску изготавливали по индивидуальному заказу. Понимаем, насколько это важно. Мы гордимся, что в Челябинской области есть такой спортсмен — Марат Романов. Надеемся, новая коляска станет подспорьем в будущих победах. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.



В ближайшее время параспортсмен отправится на турнир в Китай со сборной страны. После предстоят всероссийские старты. До этого времени он успеет обкатать новый снаряд.

Огромное спасибо губернатору за помощь. Перед грядущими стартами есть время подготовиться, освоить коляску. — отметил паралимпиец Марат Романов.

Напомним, ранее в Челябинской области заявили об амбициозных планах привлечь к занятиям спортом 26 тысяч инвалидов в рамках реализации программы «Доступная среда» до 2020 года.