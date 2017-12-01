/ Случайные знакомые с улицы зарезали челябинца и его мать-инвалида

Прокуратура выдвинула обвинительное заключение и передала дело в суд.

В декабре минувшего года в Челябинске на улице Каслинской произошло двойное убийство. Тогда 47-летний местный житель пригласил двух мужчин, с которыми только познакомился на улице, и пригласил их распивать алкоголь в его квартире. Там он проживал со своей 80-летней матерью, инвалидом 3 группы. В квартире у гостей возник умысел на хищение чужого имущества, ради которого они решились на убийство.

Один из обвиняемых напал на пенсионерку и нанес ей не менее 23 ударов по различным частям тела, затем нанес женщине ножом множество смертельных ударов. После чего соучастники избили сына пенсионерки и нанесли ножевое ранение в шею. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия в результате полученных колото-резанных ранений, осложнившихся массивной кровопотерей. Непосредственно после совершения убийства злоумышленники похитили из квартиры имущество на сумму 9000 рублей: два мобильных телефона, предметы одежды, денежные средства и паспорт потерпевшего. — сообщили старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После совершения преступлений мужчины скрылись, деньги в тот же день потратили на спиртное. Однако их личности удалось установить, подозреваемыми оказались двое ранее судимых жителей Свердловской области 1973 и 1978 года рождения. Сейчас прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в их отношении по статьям «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и Похищение у гражданина паспорта». Дело по существу рассмотрит Челябинский областной суд.