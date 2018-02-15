/ Женщина на коляске обратилась к южноуральским властям за помощью в переезде

Уполномоченный по правам человека вмешалась в ситуацию.

Женщина из Ашинского района попросила помощи у властей, чтобы обеспечить для себя нормальные условия для жизни. Гульнара вынуждена передвигаться на инвалидной коляске, поскольку страдает хроническим заболеванием. Условия жизни не соответствуют санитарным нормам, в доме отсутствуют канализация и водоснабжение, печное отопление. По поручению Губернатора Бориса Дубровского Министерство финансов провело проверку бюджета Ашинского района, после которой выяснилось, что в казне есть средства на покупку жилья.

Жилье планируется приобрести на территории Кропачевского городского поселения и до 30 апреля 2018 года (срок установлен Ашинским городским отделом судебных приставов) предоставить заявителю жилье по договору соцнайма. — сообщается в ответе.

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова обратилась к депутатам Ашинского района с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет района и выделить деньги на покупку новой квартиры для женщины-инвалида.

