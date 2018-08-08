/ Опасный пандус на северо-западе Челябинска ведет под колеса автомобилей

Склон выходит сразу на проезжую часть.

На оживленном перекрестке Челябинска установили экстремальный пандус, ведущий прямо на проезжую часть. Опасная конструкция находится на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Поток пешеходов здесь высокий, особенно в час пик. Но столь экстремальный спуск к «зебре» пугает людей с ограниченными физическими возможностями и мамочек с колясками. Особенно опасно здесь будет в холодное время года, когда пандус превратиться в ледяную горку.

Часто здесь хожу, почти каждый день. Спуск очень крутой и подъем тоже. Неудобно, тяжело здесь ходить. И пенсионеры могут скатиться сразу под колеса, если на горке оступятся. Неправильно это, нужно переделать. — делится местная жительница.

Конструкция не отвечает существующим нормативам. Если ширина и высота бортов отвечает нормам, то высота перилл и угол наклона конструкции создают опасность для колясочников и молодых мам. На пандусе перед оживленным перекрестком не хватает площадки.

В этом году администрация района хотела облагородить пандусы, чтобы сделать подъемы более безопасными. Я так понял, что подрядная организация, выполнявшая работы, не имела знаний о доступной среде. Поэтому в ходе работ были допущены ошибки в укладке тактильной плитки, расстоянии между периллами и прочим. Трудности заключаются в том, что перед началом подъема пандусов отсутствует разворотная площадка. — рассказал сопредседатель ОНФ по Челябинской области Евгений Коробейников.

Общественник дал свои рекомендации по устранению возникших ошибок в районную администрацию. Теперь власти готовят новое техзадание для создания удобного для колясочников подъемника.