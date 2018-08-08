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/ Опасный пандус на северо-западе Челябинска ведет под колеса автомобилей

Опасный пандус на северо-западе Челябинска ведет под колеса автомобилей

Склон выходит сразу на проезжую часть.
сегодня в 14:17
  |  Общество

На оживленном перекрестке Челябинска установили экстремальный пандус, ведущий прямо на проезжую часть. Опасная конструкция находится на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Поток пешеходов здесь высокий, особенно в час пик. Но столь экстремальный спуск к «зебре» пугает людей с ограниченными физическими возможностями и мамочек с колясками. Особенно опасно здесь будет в холодное время года, когда пандус превратиться в ледяную горку.

Часто здесь хожу, почти каждый день. Спуск очень крутой и подъем тоже. Неудобно, тяжело здесь ходить. И пенсионеры могут скатиться сразу под колеса, если на горке оступятся. Неправильно это, нужно переделать. — делится местная жительница.

Конструкция не отвечает существующим нормативам. Если ширина и высота бортов отвечает нормам, то высота перилл и угол наклона конструкции создают опасность для колясочников и молодых мам. На пандусе перед оживленным перекрестком не хватает площадки.

В этом году администрация района хотела облагородить пандусы, чтобы сделать подъемы более безопасными. Я так понял, что подрядная организация, выполнявшая работы, не имела знаний о доступной среде. Поэтому в ходе работ были допущены ошибки в укладке тактильной плитки, расстоянии между периллами и прочим. Трудности заключаются в том, что перед началом подъема пандусов отсутствует разворотная площадка. — рассказал сопредседатель ОНФ по Челябинской области Евгений Коробейников.

Общественник дал свои рекомендации по устранению возникших ошибок в районную администрацию. Теперь власти готовят новое техзадание для создания удобного для колясочников подъемника.

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Комментарии

Елена
15:59, 08.08.2018
Стыдно, уважаемая редакция, иметь в штате таких неграмотных сотрудников. Особенно в числе тех, кто пишет тексты для всеобщего обозрения. (ПЕРИЛА)

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