/ «АК Барс» побил рекорд КХЛ, взяв Кубок Гагарина в третий раз

Впервые в составе казанского клуба чемпионами стали воспитанники челябинского «Трактора».

Завершился главный бой двух сильнейших хоккейных клубов за Кубок Гагарина. Казанский «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ трёхкратным обладателем трофея. В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина казанцы переиграли московский ЦСКА. Счет встречи 1:0 и 4:1 в серии. Впервые обладателями главной награды в составе казанской команды стали и воспитанники челябинского «Трактора» — Антон Глинкин и Андрей Попов.



Казанский «Ак Барс», выиграв сегодня в пятом матче финала у ЦСКА, завоевал Кубок Гагарина. «Барсы» впервые в мировой спортивной истории стали трёхкратными обладателями главного хоккейного трофея Старого Света. Отныне «Ак Барс» — пятикратный чемпион России. Мы поздравляем хоккеистов и тренеров команды, руководство клуба, персонал и сотрудников, всех наших верных болельщиков с этой великой победой! Ликуй, родной Татарстан, торжествуй, наша прекрасная столица Казань! Мы — чемпионы! Кубок — наш! — опубликовано на официальном сайте казанского клуба.

Для нападающего Даниса Зарипова это уже пятый Кубок Гагарина. Три трофея было завоевано в составе «АК Барса» и два — в составе «Металлурга».

Напомним, именно казанский клуб в 2009 году стал первым в истории обладателем главного трофея лиги. Спустя год «Ак Барс» повторил успех. Таким образом, после сегодняшней победы казанцы обогнали магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и питерский СКА, выигрывавших Кубок Гагарина по два раза.