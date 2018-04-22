Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.32 +0.46 75.65 +0.25
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «АК Барс» побил рекорд КХЛ, взяв Кубок Гагарина в третий раз

«АК Барс» побил рекорд КХЛ, взяв Кубок Гагарина в третий раз

Впервые в составе казанского клуба чемпионами стали воспитанники челябинского «Трактора».
вчера в 22:01
  |  Спорт

Завершился главный бой двух сильнейших хоккейных клубов за Кубок Гагарина. Казанский «Ак Барс» стал первым в истории КХЛ трёхкратным обладателем трофея. В пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина казанцы переиграли московский ЦСКА. Счет встречи 1:0 и 4:1 в серии. Впервые обладателями главной награды в составе казанской команды стали и воспитанники челябинского «Трактора» — Антон Глинкин и Андрей Попов.

Казанский «Ак Барс», выиграв сегодня в пятом матче финала у ЦСКА, завоевал Кубок Гагарина. «Барсы» впервые в мировой спортивной истории стали трёхкратными обладателями главного хоккейного трофея Старого Света. Отныне «Ак Барс» — пятикратный чемпион России. Мы поздравляем хоккеистов и тренеров команды, руководство клуба, персонал и сотрудников, всех наших верных болельщиков с этой великой победой! Ликуй, родной Татарстан, торжествуй, наша прекрасная столица Казань! Мы — чемпионы! Кубок — наш! — опубликовано на официальном сайте казанского клуба.
Для нападающего Даниса Зарипова это уже пятый Кубок Гагарина. Три трофея было завоевано в составе «АК Барса» и два — в составе «Металлурга». 

Напомним, именно казанский клуб в 2009 году стал первым в истории обладателем главного трофея лиги. Спустя год «Ак Барс» повторил успех. Таким образом, после сегодняшней победы казанцы обогнали магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и питерский СКА, выигрывавших Кубок Гагарина по два раза.

Спорт
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
сегодня в 18:08
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
Хоккей
«Будем играть до конца». Смотрите четвертый матч «Трактора» против «Ак Барса» на 1obl.tv
05.04.2018
«Будем играть до конца». Смотрите четвертый матч «Трактора» против «Ак Барса» на 1obl.tv
Хоккей
Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал под Новый год Кубок Гагарина для «Трактора»
01.01.2018
Актер и шоумен Станислав Ярушин загадал под Новый год Кубок Гагарина для «Трактора»
Хоккей
«Металлург» не сумел выиграть второй подряд Кубок Гагарина
16.04.2017
«Металлург» не сумел выиграть второй подряд Кубок Гагарина
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
сегодня в 18:08
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
Происшествия
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
сегодня в 18:02
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
Происшествия
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
сегодня в 17:40
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
Культура
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
сегодня в 17:30
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
Происшествия
Магазин автозапчастей выгорел в Курчатовском районе
сегодня в 16:30
Магазин автозапчастей выгорел в Курчатовском районе
Общество
Челябинского бойца, погибшего на Великой Отечественной войне, захоронят в Челябинске
сегодня в 15:25
Челябинского бойца, погибшего на Великой Отечественной войне, захоронят в Челябинске
Культура
Капеллу мальчиков и юношей представили челябинскому зрителю
сегодня в 15:13
Капеллу мальчиков и юношей представили челябинскому зрителю
Общество
Теплая погода не спешит приходить на Южный Урал
сегодня в 15:07
Теплая погода не спешит приходить на Южный Урал
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6