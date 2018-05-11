/ Данис Зарипов рассказал, что хочет привезти в Челябинск Кубок Гагарина

Награду будут демонстрировать на традиционном Чемпионском матче.

Челябинск сможет увидеть Кубок Гагарина. Данис Зарипов, единственный пятикратный обладатель награды КХЛ, пообещал привезти кубок в южноуральскую столицу, общаясь с изданием «Бизнес онлайн». Хоккеист рассказал, что «остановками» Кубка Гагарина будут также территории в Татарстане.

Насколько я знаю, к нашему Кубку все относятся с уважением. Я его повезу в Татарский Дюм-Дюм, на свой завод и в Челябинск. — цитирует Даниса Зарипова «Бизнес онлайн».

В Челябинске кубок покажут на традиционном Чемпионском матче, который Данис Зарипов проводит с друзьями. Дата пока не определена. Предположительно, это будет июль.

Напомним, нападающий «Ак Барса», выступавший три сезона в Магнитогорске, был отстранен от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года. Челябинец Данис Зарипов не прошел допинг-пробу перед сезоном 2017/2018. В организме хоккеиста нашли препараты, относящиеся к стимуляторам, диуретикам и маскирующим агентам. Об этом со ссылкой на пресс-службу КХЛ сообщают СМИ. Международная федерация хоккея допустила Даниса Зарипова к играм, а руководство «Металлурга» решило, что хоккеист употреблял мочегонное. Поддерживает их и питерский эксперт, пояснивший, что вещества содержатся в спортивном питании и лекарствах от простуды. Сам Зарипов отказался от подробных комментариев, попросив перезвонить «года через 2». Эксперты предрекли хоккеисту завершение карьеры и бизнес-будущее. Затем стало известно, что Зарипов может играть в НХЛ. Однако затем срок дисквалификации снизили до полугода, пояснив, что игрок не принимал запрещенные вещества целенаправленно. В итоге запрет ИИХФ был снят. Зарипов сыграл за «Ак Барс» под привычном номером — 25, и стал обладателем Кубка Гагарина в пятый раз.