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/ Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск

Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск

«Трактор» готов к встрече своего воспитанника с главным трофеем НХЛ
сегодня в 18:23
  |  Хоккей

Евгений Кузнецов планирует посетить родной Челябинск с главной наградой НХЛ. Воспитанник челябинского «Трактора» привезет трофей в детскую школу на ЧТЗ и на главную арену. Челябинский хоккейный клуб готовится к встрече своего воспитанника.

Мы еще раз поздравляем Евгения с этой победой. Мы очень ждем его с наградой. Для всех южноуральцев, болельщиков, юных спортсменов мы создадим максимально комфортные условия, чтобы они смогли посмотреть на Кубок Стэнли и сфотографироваться. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба ХК «Трактор».

Напомним, ранее Евгений Кузнецов рассказывал в одном из интервью корреспонденту ОТВ о том, что Кубок Стэнли его одна из главных целей в жизни.

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