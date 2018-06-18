/ Евгений Кузнецов привезет кубок Стэнли в Челябинск

«Трактор» готов к встрече своего воспитанника с главным трофеем НХЛ

Евгений Кузнецов планирует посетить родной Челябинск с главной наградой НХЛ. Воспитанник челябинского «Трактора» привезет трофей в детскую школу на ЧТЗ и на главную арену. Челябинский хоккейный клуб готовится к встрече своего воспитанника.

Мы еще раз поздравляем Евгения с этой победой. Мы очень ждем его с наградой. Для всех южноуральцев, болельщиков, юных спортсменов мы создадим максимально комфортные условия, чтобы они смогли посмотреть на Кубок Стэнли и сфотографироваться. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба ХК «Трактор».

Напомним, ранее Евгений Кузнецов рассказывал в одном из интервью корреспонденту ОТВ о том, что Кубок Стэнли его одна из главных целей в жизни.