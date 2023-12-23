Аделия Петросян впервые завоевала титул чемпионки России по фигурному катанию

На соревнованиях в Челябинске она опередила Софью Муравьеву и Камилу Валиеву

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске определились победители и призеры состязаний в женском одиночном катании. Главную сенсацию турнира преподнесла Аделия Петросян, которая впервые в своей карьере завоевала титул сильнейшей фигуристки страны. Она безупречно выступила в произвольной программе, опередив олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву, которая стала бронзовым призером.

По итогам короткой программы лидерство после первого дня соревнований захватила Камила Валиева. Именно ее специалисты и эксперты называли главным фаворитом в борьбе за золото женского турнира. Однако падение в произвольной программе не позволило олимпийской чемпионке завоевать золотые медали. У нее лишь третье место.

Результаты выступлений Камилы Валиевой на чемпионатах России:

2021 — Челябинск: 2-е место (победитель Анна Щербакова)

2022 — Санкт-Петербург: дисквалификация* (победитель Александра Трусова)

2023 — Красноярск: 2-е место (победитель Софья Акатьева)

2024 — Челябинск: 3-е место.

* На ЧР-2022 в Санкт-Петербурге Камила Валиева показала лучшие прокаты как в короткой, так и произвольной программы. Однако ее результат был аннулирован из-за набиравшего ход допинговый скандал и последовавшее за этим расследование РУСАДА. Спортсменка была признана невиновной, однако ее результат на ЧР-2022 был отменен.

Поздравления с чемпионством принимала 16-летняя Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева.

Чемпионат России-2024. Женщины. Результаты:

1. Аделия Петросян (Москва) — 167,47.

2. Софья Муравьева (Москва) — 161,07.

3. Камила Валиева (Москва) — 156,14.

4. Дарья Садкова (Марий Эл) — 150,43.

5. Ксения Синицына (Москва) — 148,60.

6. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 145,95.

«Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто за нас переживает. Спасибо моим тренерам, Федерации фигурного катания и, конечно, публике, которая так тепло нас встречала и поддерживала, помогала нам пройти через наши неудачи, падения!», — отметила после проката новоиспеченная чемпионка Аделия Петросян.

В дневной программе определились победители в парном фигурном катании. Произвольная программа сюрпризов зрителям не принесла. Места распределились также, как и накануне, в короткой программе. Первое место и золотые медали чемпионата у пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебряными призерами турнира стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Бронза у Анастасии Чикмаревой и Матвея Янченкова.

Чемпионат России-2024. Парное катание. Результаты:

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 161,84.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 157,37.

3. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермь) — 151,55.

4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва) — 141,87.

5. Алена Косторная / Георгий Куница (Москва) — 136,41.

6. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермь) — 136,38.

«Чемпионат России был для нас непростым. Это даже сложнее, чем чемпионаты мира и Европы. Потому что на трибунах много наших болельщиков, и мы чувствуем перед ними очень большую ответственность, хотим откатать все чисто и хорошо», — рассказала Анастасия Мишина.

Все медали чемпионата России разыграны. Завтра, 24 декабря, любители фигурного катания увидят показательные выступления лучших фигуристов страны и новоиспеченных чемпионов.