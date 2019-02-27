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/ Владимир Бурматов взял на контроль отстрел собак в Каслях

Владимир Бурматов взял на контроль отстрел собак в Каслях

За помощью к депутату обратились местные жители.
сегодня в 12:51
  |  Общество

Расстрел бродячих собак в центре Каслей не остался без внимания депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. По запросу чиновника, к которому обратились местные жители, сотрудниками полиции проводится проверка жестоких действий над животными.

Жителей Каслей обеспокоило, что в техническом задании конкурса на исполнение контракта по контролю численности безнадзорных животных были пункты по их отлову и умерщвлению, что могло стать причиной отстрела. Владимир Бурматов направил запрос, потребовав установить личность организаторов, а администрацию Каслей попросил отчитаться о действиях, произведенных в рамках контракта. Отметим, что с начала этого года отстрел безнадзорных животных является нарушением закона «Об ответственном обращении с животными» и попадает под статью «Жестокое обращение с животными».

Как сообщили в администрации Каслинского городского поселения, контракт по отлову бродячих животных еще не подписан, а его условия будут пересмотрены с учетом необходимости гуманного обращения.

Срок подписания муниципального контракта по «Отлову бродячих собак» согласно 44 — ФЗ наступает 04.03.2019 года. В соответствии с направленным Вами требованием, учитывая общественную значимость вопросов, связанных с отловом безнадзорных животных, администрацией города принято решение направить в адрес подрядчика уведомление о невозможности выполнения работ по данному муниципальному контракту, и возврату аукционной документации на доработку в соответствии с законодательством Российской Федерации. Своевременное внимание с Вашей стороны к данному вопросу не позволило администрации города Касли допустить нарушение законодательства. — говорится в ответе временно исполняющего обязанности Главы Каслинского городского поселения Дмитрия Дерябина.

Полиция Каслинского района подтвердила, что по факту случившегося начата проверка, в рамках которой установят тех, кто занимался отстрелом собак. Кроме этого, для контроля действий уполномоченных органов, Владимир Бурматов направил в Касли своих помощников.

Напомним, инцидент с отстрелом бродячих собак получил огласку вчера, 26 февраля. Местные жители нашли тела диких животных, в которые были воткнуты дротики. Предположительно, в них мог находится яд.

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