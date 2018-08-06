/ Ученик 31 лицея получил 100 тысяч рублей в награду за «золото» Международной олимпиады

Городская администрация финансово поощрила и преподавателей.

В начале лета ученик 31 лицея Марат Абдрахманов привез «золото» международной олимпиады по математике. Школьник усиленно готовился к интеллектуальному соревнованию, занимаясь не только с учителями лицея, но и преподавателями университета. Такие старания трех сторон оценила администрация Челябинска. Было принято решение наградить победителя олимпиады и всех, кто приложил руку к его триумфу.

На первом августовском аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев вручил благодарности Марату Абдрахманову, его родителям, а также директору лицея № 31 Александру Попову и сотруднику Математического факультета ЧелГУ Михаилу Липчинскому, подготовившему абсолютного победителя.

В Челябинске такого не было очень давно. Мы продолжили славную традицию, мы еще раз о себе заявили. Заявил 31 лицей, наше образование, что мы эффективны. Я благодарен всем участникам сегодняшнего награждения. Поздравляю! — обратился к присутствующим Евгений Тефтелев.

К благодарностям прилагались денежные сертификаты. Школьнику вручили чек на 100 тысяч рублей, директору лицея — на 100 тысяч. А преподаватель, воспитавший не одно поколение призеров математических олимпиад, получил сертификат на 150 тысяч рублей. Кроме того, 1 миллион выделили на развитие лицея.

В прошлом году Евгений Николаевич спросил, почему так мало денег выделяет администрация. Сказал, что нужно давать сразу миллион. Пацан сказал — пацан сделал. — шутливо поблагодарил градоначальника директор лицея Александр Попов.

Отметим, что Марат Абдрахманов не только победитель 59-й Международной олимпиады по математике, но и золотой медалист Международной Румынской олимпиады и Международной Жаутыковской олимпиады, а также абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады по математике.