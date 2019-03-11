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Постное меню появилось в большинстве ресторанов Челябинска

Заведения города подготовились к святой четырдесятнице.
сегодня в 17:54
  |  Общество

В большинстве ресторанов Челябинска стало появляться постное меню. Также новые блюда без мяса можно будет попробовать в заведениях общепита Копейска. Из года в год повара пытаются сделать меню все более разнообразным, а новые варианты в Челябинскую область приходят из Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил шеф-повар гастробара «Толстой» Сергей Киселев, основу меню составляют овощи.

Разнообразные крем-супа: из тыквы, из шпината. Очень-очень много вариантов делать супы из шампиньонов, из брокколи, из чего угодно если это овощи. У нас есть множество прекрасных круп — киноа, булгур. Из всего этого, в сочетании с овощами, можно получить прекрасные салаты, использовать их как гарнир. Хорошее постное блюдо — перловка с белыми грибами. Шикарное блюдо. Мне очень понравился стейк цветной капусты. Цветная капуста запекается, обжаривается на гриле и подается с соусом. — рассказал радио «Business FM Челябинск» шеф-повар гастробара «Толстой» Сергей Киселев.

Основную причину появления постного меню в ресторанах Челябинска назвал директор по производству сети кофеен «Пенка» Игорь Тумаркин. Прежде всего, по мнению Игоря Тумаркина, это происходит из-за того, что рестораторы следуют за спросом и вкусом своих гостей.

Постное меню, по крайней мере, у нас в компании, оно всегда присутствовало. А в этом году оно у нас стало более обширное, разнообразное, интересное. И допустим, в мясных ресторанах, мы никогда раньше не вводили постное меню, а в этом году решили попробовать даже в мясном ресторане ввести ряд постных блюд, посмотреть насколько они будут востребованы в таком формате. Естественно, любое блюдо, которое находится в меню оно должно приносить прибыль. Бывает так, что во время поста снижается средний чек, потому что постные блюда, естественно, более дешевые, потому что там нет ничего животного, мяса — такого дорогостоящего составляющего блюда, поэтому падает средний чек. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор по производству сети кофеен «Пенка» Игорь Тумаркин.

Однако блогер Азат Сапармамедов уверен, что ключевым моментом в истории с постным меню является мода. По его мнению, люди воспринимают этот месяц как повод разгрузиться и сбросить лишний вес.

В этом году, наверное, практически все его запустили, сделали. Сейчас модно стало «типа поститься». Причем, это не столько связано с религией, если вникать, а именно то, что модно. Поэтому народ спрашивает — рестораторы предлагают. Постятся все, по большей части, не в религиозном плане, как должно быть, а именно пост — это как раз похудеть, разгрузиться. По большей части — именно в этом плане. Вот сколько не общаюсь, они постятся именно только едой. А если вникать в религию, рестораны, по идее, это увеселительные заведения и туда, по-моему, нельзя ходить. — рассказал блогер Азат Сапармамедов.

Отметим, что великий пост или Святая Четыредесятница началась у православных христиан сегодня, 11 марта. Это самый долгий и строгий пост в году, который продлится до 28 апреля.

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