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/ В Челябинске состоится отбор в Детскую хореографическую студию Государственного ансамбля танца «Урал»

В Челябинске состоится отбор в Детскую хореографическую студию Государственного ансамбля танца «Урал»

Попробовать свои силы приглашают детей от 5 до 16 лет.
сегодня в 10:14
  |  Культура

В Челябинске состоится отбор в Детскую хореографическую студию Государственного ансамбля танца «Урал». Попробовать свои силы приглашают детей от 5 до 16 лет. Набор будет проходить 29 и 30 мая в репетиционном классе ансамбля.

Специально подготавливать номера для отбора не нужно. Преподаватели студии просят взять с собой одежду, удобную для занятий хореографией — купальник, шорты, футболку, носочки. При отборе педагоги обращают внимание на чувство ритма, музыкальность, физические данные. Занятия у основного состава (дети от 7 до 18 лет) проходят 5 раз в неделю по дисциплинам «народный», «классический», «эстрадный танец», «модерн», «акробатика», «гимнастика», технический женский и мужской класс. Занятия у подготовительной группы (дети от 5 до 6 лет) проходят 2 раза в неделю. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

29 мая всех желающих ждут по адресу улица Труда, 88. С 16:30 до 18:00 состоится I отборочный тур для детей от 9 до 16 лет. С 18:00 до 20:00 состоится I отборочный тур для детей от 5 до 8 лет. II отборочный тур пройдет 30 мая.

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