/ 16-летний копейчанин стал чемпионом России по легкоатлетическому многоборью

Илья Ремхе занял первое место с результатом в 7004 очка.

Копейчанин стал чемпионом национального первенства по легкоатлетическому многоборью среди юношей до 18 лет. Чемпионат и первенство страны по этому виду спорта прошли в Смоленске с 14-е на 16-е июня.

Юноша является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике № 1. О значимости этой победы для Копейска рассказал начальник управления физической культуры, спорта и туризма Копейска Игорь Перемота.

Для Копейска это большое спортивное событие. Последний раз подобный успех в этой дисциплине был в 2005-м году. Тогда на первенстве России воспитанник спортшколы Александр Сюремов также завоевал золотую медаль. — рассказал начальник управления физической культуры, спорта и туризма Копейска Игорь Перемота.

Глава Копейска Андрей Фалейчик поручил поощрить чемпиона за его спортивные заслуги. Отметим, что Илья Ремхе стал победителем с результатом в 7004 очка. Второе место занял Кирилл Скородумов, набравший 6504 очка. Замкнул тройку призеров Александр Бурдин — 6194 очка.