/ Новым мэром Копейска стал Андрей Фалейчик

Новоизбранный глава ранее исполнял обязанности градоначальника.

Стало известно имя нового главы Копейска. Его выбрали 14 июня голосованием депутатов. В финальный этап конкурса на должность главы городского округа прошли Андрей Фалейчик и Юрий Заневский.

Депутаты единогласно поддержали Андрея Фалейчика. — сообщил сайту «Первый областной» в собрании депутатов города Копейска.

Напомним, что Андрей Фалейчик исполнял обязанности главы Копейска после ухода с должности Владимира Можина. До перехода в администрацию городского округа Андрей Фалейчик был заместителем министра строительства и инфраструктуры региона.