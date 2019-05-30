Мемориальная табличка появится на школе, где учился утонувший в Копейске мальчик

Ребенка могут посмертно представить к награде за спасение товарищей.

В Челябинской области 29 мая состоялись похороны Дмитрия Н., 13-летнего мальчика, который ценой своей жизни спас из карьера двух детей. На прощание с героем собрались его родственники, друзья, учителя и неравнодушные жители Копейска. Они рассказали, что Дима всегда был человеком, который не оставит в беде.



Фактически он не умел плавать. Мы научили детей азам, когда ходили в бассейн, но в карьере все по другому. И несмотря на это, он не раздумывая бросился на помощь. Дима — герой, достойный сын офицера. — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель директора клуба ВСТК «Медведь» Егор Севостьянов.

Администрация города готовит документы, чтобы Дмитрию Н. посмертно вручили награду. К тому же школу, в которой учился Дмитрий, украсит мемориальная табличка.



2 сентября мы устроим в школе день памяти Димы и открытие мемориальной доски. Это достойно, то, что он совершил. Как отметить его подвиг — этот вопрос обсуждался на уровне управления образования, говорили о мемориальной доске, будет представление его под государственную или ведомственную награду, не каждый взрослый готов на такой подвиг. — рассказала для сайта «Первый областной» директор МОУ СОШ №48 Любовь Апостолова.

Диму похоронили на Аллее Героев, как настоящего героя. В его честь собрали почетный караул, прозвучали выстрелы в небо. В будущем может появиться мемориал, напоминающий людям о подвиге мальчика.



Напомним, что 24 мая на карьере «Шахты 201» двое детей начали тонуть. Дмитрий Н. кинулся им на помощь, спас детей, но не выжил. Тело мальчика искали 4 дня.

