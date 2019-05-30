Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.91 +0.37 72.41 +0.24
Челябинск
сейчас
 
0 °C
завтра
 
0 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мемориальная табличка появится на школе, где учился утонувший в Копейске мальчик

Мемориальная табличка появится на школе, где учился утонувший в Копейске мальчик

Ребенка могут посмертно представить к награде за спасение товарищей.
сегодня в 13:07
  |  Общество
В Челябинской области 29 мая состоялись похороны Дмитрия Н., 13-летнего мальчика, который ценой своей жизни спас из карьера двух детей. На прощание с героем собрались его родственники, друзья, учителя и неравнодушные жители Копейска. Они рассказали, что Дима всегда был человеком, который не оставит в беде.

Фактически он не умел плавать. Мы научили детей азам, когда ходили в бассейн, но в карьере все по другому. И несмотря на это, он не раздумывая бросился на помощь. Дима — герой, достойный сын офицера. — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель директора клуба ВСТК «Медведь» Егор Севостьянов.
Администрация города готовит документы, чтобы Дмитрию Н. посмертно вручили награду. К тому же школу, в которой учился Дмитрий, украсит мемориальная табличка.

2 сентября мы устроим в школе день памяти Димы и открытие мемориальной доски. Это достойно, то, что он совершил. Как отметить его подвиг —  этот вопрос обсуждался на уровне управления образования, говорили о мемориальной доске, будет представление его под государственную или ведомственную награду, не каждый взрослый готов на такой подвиг. —  рассказала для сайта «Первый областной» директор МОУ СОШ №48 Любовь Апостолова.
Диму похоронили на Аллее Героев, как настоящего героя. В его честь собрали почетный караул, прозвучали выстрелы в небо. В будущем может появиться мемориал, напоминающий людям о подвиге мальчика.

Напомним, что 24 мая на карьере «Шахты 201» двое детей начали тонуть. Дмитрий Н. кинулся им на помощь, спас детей, но не выжил. Тело мальчика искали 4 дня.
Общество
В Челябинской области завтра пройдут похороны утонувшего в карьере мальчика
28.05.2019
В Челябинской области завтра пройдут похороны утонувшего в карьере мальчика
Общество
Полицейские «похоронили» живого челябинца
16.07.2018
Полицейские «похоронили» живого челябинца
Общество
Южноуральцы рискуют остаться без похоронных услуг
29.03.2018
Южноуральцы рискуют остаться без похоронных услуг
В мире
Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном
21.03.2018
Стивена Хокинга похоронят рядом с Дарвином и Ньютоном
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Спорт
ФК «Челябинск» завершил сезон поражением в Ижевске
сегодня в 16:14
ФК «Челябинск» завершил сезон поражением в Ижевске
Общество
Отдаленным районам Челябинской области помогут перейти на цифровое вещание
сегодня в 15:59
Отдаленным районам Челябинской области помогут перейти на цифровое вещание
Происшествия
«Хендэ» и «Шевроле» столкнулись «лоб в лоб» в Магнитогорске
сегодня в 15:50
«Хендэ» и «Шевроле» столкнулись «лоб в лоб» в Магнитогорске
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца на дороге в Челябинской области
сегодня в 15:30
Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца на дороге в Челябинской области
Общество
Цирк в Челябинске закрывается на полтора года
сегодня в 15:28
Цирк в Челябинске закрывается на полтора года
Происшествия
Обвиняемого в убийстве эмигрантки из США ждет суд в Челябинской области
сегодня в 15:04
Обвиняемого в убийстве эмигрантки из США ждет суд в Челябинской области
Спорт
На Южном Урале в четвертый раз пройдет Парижский марафон
сегодня в 15:00
На Южном Урале в четвертый раз пройдет Парижский марафон
Хоккей
Александр Овечкин: «С Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал против меня»
сегодня в 14:56
Александр Овечкин: «С Женей Малкиным постоянно ругались, потому что он всегда подсказывал против меня»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6