/ Жители Копейска рассказали о погибшем на карьере мальчике

Ходом поисковых работ поделились сотрудники спасательной службы.

О погибшем на карьере в Копейске мальчике рассказал руководитель отряда волонтеров и клуба юнармейцев, где занимался мальчик Андрей Севостьянов. Мужчина охарактеризовал ребенка как одного из самых лучших воспитанников, который выступал на соревнованиях и всегда был участником различных мероприятий. Его тренер участвовал в поисках ребенка вместе со спасателями.



- Погибший — наш воспитанник, и остаться в стороне было бы неправильно. Мальчика очень хороший, один из лучших у меня. И на соревнованиях выступал, и в разнообразных мероприятиях. Последнее показательное выступление было на легкоатлетической эстафете на ЧКПЗ. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель отряда волонтеров и клуба юнармейцев, где занимался мальчик Андрей Севостьянов.

Замначальника областной поисково-спасательной службы Денис Гарифуллин рассказал, как проходили работы по поиску ребенка. По словам спасателя, сложность состояла в том, что искать тело подростка приходилось в очень глубоком карьере.

- Максимальная глубина достигает 34 метров. С пятницы было совершено порядка 20 спусков. В день один человек по правилам охраны труда не мог выполнять больше двух спусков. Мы работали с перепадом глубины. Человека приходилось долго выводить по таблице декомпрессии, чтобы не была получена травма. Среднее время работы водолазов на глубине составляет от 10 до 18 минут. Больше там проработать не могут. Нам сказали, что в последний раз мальчика видели букваьно в двух метрах от берега. Сделали обследование — не нашли, начали расширять зону поиска, в дополнение использовали гидролокатор для обследования дна, чтобы нам понимать характер, глубину водоема, чтобы спрогнозировать дальнейшую работу наших водолазных станций. Сегодня мы подключили новую методику поиска погибших на воде с применением кинологических расчетов, собаки поставлены на поиски тел погибших. Дополнительное обследование с утра гидролокацией и кинологические расчеты указали сектор, который отработали и подняли тело. — рассказал сайту «Первый областной» замначальника областной поисково-спасательной службы Денис Гарифуллин.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 24 мая, в заполненном водой карьере «Шахты 201». Подросток вместе с друзьями играл на берегу карьера. Двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул. Сегодня, 27 мая, тело ребенка было поднято с самой глубокой точки карьера.