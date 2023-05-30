Три бойца Челябинской области выступят на чемпионате России по ММА

Турнир пройдет с 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске

Стал известен полный состав участников предстоящего чемпионата России по смешанному боевому единоборству ММА, который пройдет с 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске. Челябинскую область на главном старте года представят три бойца, прошедшие этапы отбора на региональных и окружных соревнованиях, — Гусен Абдулазизов, Андрей Грязных и Алевтина Фахрутдинова, сообщает региональная Федерация СБЕ ММА.

Соревнования пройдут в центре развития теннисного спорта города Ханты-Мансийска с 1 по 3 июня. В них примут участие более 150 спортсменов. Среди них и три наших земляка: Гусен Абдулазизов (весовая категория до 77,1 кг, тренер Д. С. Кузьмин), Андрей Грязных (+120,2 кг, Н. С. Казаринов) и Алевтина Фахрутдинова (47,6 кг, Д. Ю. Вебер).

«Подготовка к чемпионату России идет полным ходом. Это мой первый подобный турнир. Сейчас максимально отрабатываю ударную технику и борьбу, ни под кого подстраиваться не собираюсь — буду ориентироваться по ситуации и навязывать свою борьбу. Еду только за победой. Главный мотиватор — это мои дети. Мы тренируемся вместе под руководством Никиты Сергеевича Казаринова в клубе „Уральский витязь“. Я для них пример, а значит, должен идти только вперед и только к победе», — поделился ожиданиями от предстоящих соревнований Андрей Грязных.

Отметим, что ранее успешно выступили на первенстве России по ММА в Уфе другие южноуральские бойцы: Алексей Тыщенко, Иван Лосев и Снежана Аброськина завоевали золотые медали. В марте этого года в Челябинске прошло первенство УрФО по ММА, на котором и разыгрывались путевки на первенство России — 2023.