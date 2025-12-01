Челябинки с побед стартовали на чемпионате России по боксу

Соревнования в Уфе станут основой для формирования национальной команды

В Уфе стартовал чемпионат России по боксу среди женщин — главный старт сезона для сильнейших спортсменок страны. Добились права побороться за медали соревнований шесть боксерш из Челябинской области. Три из них уже добились первых побед на ринге и вышли в следующий раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уфа второй раз принимает женский чемпионат России по боксу. В этом году на турнир прибыли 180 спортсменок из 50 регионов страны. Челябинская область делегировала в столицу Башкортостана шесть девушек. Такого права они добились по результатам отборочных региональных соревнований.

Сборная Челябинской области на чемпионате России по боксу — 2025 среди женщин:

48 кг — Екатерина Федотова

54 кг — Даяна Сергеева

57 кг — Анастасия Кононова

60 кг — Ирина Автина

66 кг — Анастасия Букина

75 кг — Оксана Чилякова

Спортсменки Челябинской области на чемпионате России — 2025:

Екатерина Федотова (Челябинск)

Весовая категория: 48 кг.

Школа: СШОР «Буревестник».

Тренер: Кристина Борцова.

Регалии: призер первенства России среди юниорок 2025 года, чемпионка УрФО 2024 и 2025 годов, победитель первенства УрФО 2025 года.

Даяна Сергеева (Челябинск)

Весовая категория: 54 кг.

Школа: СШОР «Динамо».

Тренер: Виталий Котов.

Регалии: КМС по боксу, победитель первенства УрФО среди юниорок 2024 и 2025 годов, чемпионка УрФО среди женщин — 2024.

Анастасия Кононова (Челябинск)

Весовая категория: 57 кг.

Школа: СШОР «Буревестник».

Тренеры: Руслан Ишмаков, Денис Жалудков.

Регалии: победитель первенства России 2024 года, многократная чемпионка УрФО, бронзовый призер чемпионатов России по боксу среди женщин 2022, 2023 и 2024 годов, двукратный серебряный призер международного турнира «Кубок мира нефтяных стран».

Анастасия Букина (Челябинск)



Весовая категория: 66 кг.

Школа: СШОР «Буревестник».

Тренер: Руслан Ишмаков.

Регалии: победитель первенства УрФО 2025 года, бронзовый призер Спартакиады молодежи России — 2025.

Ирина Автина (Челябинск)

Весовая категория: 60 кг.

Школа: СШОР «Алмаз».

Тренер: Виталий Хоминец.

Регалии: серебряный (2016, 2018, 2021) и бронзовый (2020, 2023, 2024) призер чемпионатов России, победитель Кубка России (2017), международного турнира «Кубок мира нефтяных стран» (2024), победитель и призер международных турниров.

Оксана Чилякова (Челябинск)

Весовая категория: 75 кг.

Школа: СШОР «Алмаз».

Тренер: Петр Краснопеев.

Регалии: МСМК по боксу, двукратная чемпионка России среди женщин в 2014 и 2016 годах, серебряный (2015 и 2019) и бронзовый (2017, 2018, 2024) призер чемпионатов России, двукратная чемпионка России среди студентов (2016 и 2017), бронзовый призер чемпионата мира среди студентов (2016), многократный победитель международных турниров.

Накануне состоялись первые предварительные поединки в различных весовых категориях. Не обошлось без потерь для нашей команды. Так, завершила свое выступление на турнире Даяна Сергеева. Зато прошли в следующий раунд соревнований четыре спортсменки из Челябинской области. Так, одержали победу над оппонентами в своих весовых категориях Анастасия Кононова, Анастасия Букина, Екатерина Федотова и Оксана Чилякова.

Отметим, что полуфинальные поединки состоятся 4 декабря, а на следующий день пройдут решающие бои за золото чемпионата России — 2025. Призовой фонд турнира составил 24 миллиона рублей. Чемпионы получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные призеры — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч. Этот турнир служит главным этапом отбора в национальную команду страны.

Фото: Федерация бокса России (rusboxing.ru).

Коллаж: Федерация бокса Челябинской области (vk. com/chelboxing74).